Тимошенко пропонує дозволити Регіонам кричати «Оле-оле!» і пити пиво

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає представників фракції Партії регіони вести себе в сесійній залі парламенту виховано і толерантно.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам вона зізналась, що їй соромно за деяких депутатів, які сьогодні в залі тупотіли ногами, свистіли, викрикували тощо. І особливо, за її словами, це стосується представників Партії регіонів.

«Я хочу сказати, що це не футбольне поле, це не гра «Шахтар» - «Динамо», це - серйозний орган влади України, і тому я просила б тих депутатів, щоб вони, перш за все, були вихованими, толерантними…», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим вона вважає, що якщо вони до цього звикли, то спеціально для представників Партії регіонів необхідно зробити поправку в регламенті: «Дозволити їм кричати «Оле-оле!» і пити пиво – тоді це хоч буде регламентом передбачено».

Загалом Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в усьому іншому вона задоволена першим пленарним днем, оскільки було прийнято багато необхідних процедурних рішень.

Як повідомлялося, сьогодні у Верховній Раді між депутатами сталася сутичка. Зокрема, під час прийняття рішення про оголошення перерви у роботі сесії до 7 червня депутати фракції КПУ та “регіонів" намагалися заблокувати трибуну, вимагаючи продовжити роботу Верховної Ради або принаймні оголосити перерву для обговорення цього питання.

Однак головуючий на засіданні Іван БОКИЙ все ж поставив на голосування запропоновану фракціями БЮТ, "Нашої України" та Соцпартії постанову. За неї проголосували 240 депутатів з 445 присутніх.

У голосуванні брали участь депутати з фракцій-учасників майбутньої демократичної коаліції. Вони мотивували пропозицію про перенесення засідання створенням коаліції.

Перед цим депутат від "регіонів" Ярослав СУХИЙ вступив у перепалку з І.БОКИМ. Я.СУХИЙ експресивно висловився проти пропозиції БЮТ, СПУ та "Нашої України", зазначивши, що вона є "деструктивною".

"Ви свою коаліцію ліпите вже стільки часу! Вже діти знають, що ви її створюєте, чого ви нас туди втягуєте?", - вигукнув він.

Свої різкі висловлювання Я.СУХИЙ супроводжував не зовсім коректною жестикуляцією, на що І.БОКИЙ зазначив: "Я думаю, що жест, коли ви показуєте біля скроні, це некрасиво".