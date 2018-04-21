Томенко хвалився новим годинником, а Янукович-менший аж упрів

Під стукіт, грюкіт, співи та “по п’ятдесят грам” перша сесія п’ятого скликання розпочала свою роботу.

Томенко хвалився новим годинником

- А Колесников з Ахметовим уже зареєструвалися? – розчаровано запитали ми.

- Так. Ще п’ятнадцять хвилин тому.

Ці хитруни, щоби уникнути спілкування з пресою, прийшли раніше й поквапилися пройти до зали.

Ми вирішили не порушувати традицію і спочатку зайти до парламентського буфету. Буфет - найбільш демократичне місце парламенту, тільки тут можна побачити, як мільйонери їдять сосиски.

За одним зі столів сидів Микола Томенко з товаришами по фракції. Ми підійшли привітатися.

- Бачите, - продемонстрував він годинник на руці.

На сірому циферблаті був надпис: “Блок Юлії Тимошенко”.

- Хто виробник? - поцікавилися ми.

- Місцевий "Клейнод", але механізм по-чесному - швейцарський. Дбаємо про корпоративну культуру, - пояснив Микола Володимирович. – Сьогодні всі члени фракції в білому...

Журналісти зазвичай дуже прискіпливо вивчають, які годинники на руках у депутатів. Колись навіть “зганьбили” Петра Симоненка, сфотографувавши його Френка Мюллера. А тут - нема питань. Які у вас годинники? Які – які? Корпоративні.

- То чи буде коаліція?

- Збираємося у вівторок, сподіваюся, днів за десять домовимося.

До речі, знаєте новий анекдот? Для Руслани передбачено три кнопки: "так", "ні " та “гей-гей”.

Табачник прийшов з прес-секретаркою шефа

У буфет підтягувалися депутати. Ян Петрович Табачник прийшов із Ганною Герман. “Ну що, Ганно, широкої коаліції не буде?” – питаємо на ходу ми.

- Ой буде, - усміхається вона, - навіть швидше, ніж ви розраховуєте.

Зі страв особливою популярністю користувався телячий язик, салат зі свіжої капусти, рис. Коньяк розливали в маленькі непрозорі горнятка, тож як депутати випивають, не було видно.

Святковий настрій відкриття не налаштовував ні на серйозні питання, ні на серйозні відповіді.

Тим часом БЮТ із “Нашою Україною” та СПУ провели прес-конференцію. Такий собі зразково-показовий виступ для телебачення. На жодне запитання ніхто з представників політичних сил не відповів. Усі почули стару пісню про те, що “ми не ділимо посад, а працюємо над програмою, регламентом і таке інше”. У Юлії Володимирівни переливався значок БЮТ. Юрій Єхануров сидів якось скромно й окремо.

Янукович менший аж упрів

Усі чекали приходу Президента. У кулуарах проходжувався Віктор Янукович–молодший. Давав легкий брифінг, тримався гідно.

Де живу? Винаймаю житло. Чим хотів би займатися у Раді? Соціальними питаннями.

Чи відчув смак до парламентської роботи? Безперечно. Чи мову українську вивчаю? Так, і дуже наполегливо.

Відповіді давалися йому непросто, на чолі виступили крапельки поту. Але, наважуся сказати, публіці він сподобався.

Руслана шептала про євроінтеграцію

А ось і Руслана разом з Леонідом Черновецьким прогулюється кулуарами. Руслана - в білому костюмі, хоч до БЮТ і не належить. Біла вишиванка з дуже тонким шиттям білим по-білому. А поверх неї білий жакетик, напівльон – напівшкіра. “Це Роксолана Богуцька робила,” – пояснила Руслана походження костюма. “А маєте щось класичне?” – спитав хтось із хлопців. “Та хіба це не класика?” – здивувалася вона. “І що, дисципліновано ходитимете на пленарні засідання?” – майже на вушко запитали ми. “Ви уявляєте, збираюся,” – відповіла вона так само пошепки. "А в який комітет хочете?" - "Євроінтеграції". І ще поділилася тим, що ініціюватиме закон про меценатство.

Президент посилав "месиджи"

У сесійну залу зайшов Президент. Журналісти підійшли до моніторів, бо ж у ложах преси та помічників сиділи посли та гості. Виступи, як і послання Президента, переважно добре підготовлені, компактні. Якщо шукати й аналізувати “месиджи” парламентові, то головні з них: швидше затверджуйте Конституційний суд; не псуйте настрій суспільству через мовне питання; зовнішній курс України залишається незмінним.

Судячи з того, як часто Віктор Андрійович згадував про “європейські цінності”, він – таки прийняв рішення про помаранчеву коаліцію. (Бо коли він схилявся до “широкої”, його промови зводилися до того, що уряд має бути сформований з урахуванням інтересів усього суспільства.)

"Трійка" здобула першу перемогу над власними чварами

Парламент, до речі, склав перший іспит на “коаліційність”. “Трійка” - БЮТ, СПУ та “Наша Україна” - захотіла перенести проведення засідань до 7 червня. Регіони обурилися. До тимчасової президії рвонули депутати “Регіонів”, намагаючись затримати голосування. Не встигли: соціаліст Іван Бокий поставив питання на голосування. 240 голосів – “за” перерву до сьомого. Хоч і не переконлива цифра, але більшість.

Олена Мігачова