Конгрес ЄНП: порожній стілець для Тимошенко, або Через СІЗО до євроінтеграції?

«Європейська народна партія завжди підтримувала європейську Україну, однак зараз це питання залишається в компетенції адміністрації Президента України ...»

Поточний тиждень був досить важливим для вітчизняної опозиції на міжнародній арені. У Марселі відбувся ХХ конгрес Європейської народної партії, куди були запрошені провідні представники опозиційних сил України. Природно, всі вони не забули поскаржитись на свавілля нинішньої влади і запевнити колег у своїй вірності європейським цінностям.

За словами директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, в Марселі були оглядини нового проєвропейського покоління, яке сьогодні може бути в опозиції, але вже найближчим часом визначатиме політику і державний курс України. «Вони придивлялися до них не як до опозиції, а як до тих політиків, з якими доведеться мати справу сьогоднішньому поколінню європейських політиків. Як до тих, з ким доведеться мати справу новій Європі, яка народжується сьогодні», - заявив він.

Через те, що на конгресі не було лідера української опозиції Юлії Тимошенко, депутати Європейської народної партії закріпили за нею стілець, прикріпивши на нього невеликий плакат із зображенням головної опозиціонерки і написом: «Україні - волю!»

Дочка Юлії Тимошенко Євгенія Карр, яка виступала від імені своєї мами, закликала лідерів країн Європейського Союзу ввести санкції проти режиму Януковича.

«Коли били і заарештовували демократичну опозицію Зімбабве, Європа відреагувала забороною на в`їзд для пригноблювачів. Сьогодні настав час зробити те саме стосовно чинного керівництва України. Якби моя мама була тут сьогодні, вона сказала, що поки ми говоримо, з кожною хвилиною молода і слабка українська демократія систематично і цинічно знищується режимом, заснованим на страху і корупції», - підкреслила Євгенія Карр.

На її думку, Україна фактично перетворилася в приватну власність родини нинішнього президента.

«Насправді, майбутнє України з кожним днем ​​виглядає все похмурішим. Більше не існує поділу влади. Всі основні інститути виявилися в руках однієї людини, яка слабо розуміє, що робити зі своєю всемогутністю, але яка добре знає, як «годувати» її безперервними атаками на бізнес, банки, власність і стратегічні ресурси української держави. Наша країна фактично перетворилася в приватну власність президентської родини», - додала дочка Юлії Тимошенко.

Водночас вона закликала лідерів Європейського Союзу підтримати європейську перспективу України. В іншому випадку, на думку Євгенії Карр, без рішучих дій для порятунку опозиції від фізичного знищення, Україна може знову через двадцять років після падіння СРСР перетворитися на однопартійну державу на кордоні ЄС.

«Сьогодні від імені моєї мами я прошу вас подвоїти наші спільні зусилля для наближення європейського майбутнього України. Ця перспектива змушує мою маму і її соратників боротися далі, незважаючи на всі утиски, яким вони піддаються. Вона та її команда продовжуватимуть робити все можливе для своєї країни, і я вірю, що їх місія доб`ється успіху у вільній Україні, яка зможе з гордістю зайняти своє місце поряд з вами, в сім`ї європейських держав», - додала вона.

Звичайно, тема визволення лідера української опозиції Юлії Тимошенко була однією з домінуючих на XX конгресі ЄНП.

Так, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія Королевська заявила, що ідея чесного суду стає ключовим пунктом передвиборної програми української опозиції. На її думку, партія «Батьківщина» свою кампанію повинна будувати на основі проекту «дорожньої карти» європейського розвитку України, розробленого лідером української опозиції Юлією Тимошенко.

«Даний проект є політичною «дорожньою картою» європеїзації та демократизації держави. Якби ця ідея раніше втілилася в життя - розвиток України пішов би іншим шляхом. Прийнявши за основу «дорожню карту» європейського розвитку країни, цілком реально вивести Україну в інвестиційні лідери Європи, зламавши політику страху та податкового терору в країні», - вважає народний депутат.

За її словами, «дорожня карта» має стати відкритим для оцінки громадян планом європейського розвитку України, а не черговою бюрократичною витівкою. «Контролювати її виконання повинні не чиновники, а суспільство, застосовуючи критерії оцінки: «Чи справедливі реформи? Результативні або безрезультатні?» - додала пані Королевська.

Серед першочергових реформ, необхідних Україні, вона назвала антикорупційну програму. «Для успішного розвитку країни життєво необхідно реалізувати антикорупційну програму. Однак у світлі сьогоднішнього закритого «судилища» в стінах СІЗО над Юлією Тимошенко, ідея чесного суду стає ключовим пунктом передвиборної програми української опозиції», - підкреслила політик.

Коментуючи ще одне судове засідання над Юлією Тимошенко, Королевська заявила, що сьогодні в СІЗО перебуває ключ до європейських перспектив України. «Це іменний ключ - Юлія Тимошенко. Сьогоднішнє «судилище» в СІЗО говорить про те, що влада не готова до європейських цінностей, у той час як українське суспільство впевнене в тому, що наш дім - Європа», - додала вона.

Також в XX конгресі Європейської народної партії взяв участь лідер партії «Удар» Віталій Кличко, який, незважаючи на відсутність своїх однопартійців під Печерським райсудом та СІЗО, де перебуває Юлія Тимошенко, також висловив обурення діями влади щодо опозиції.

«Я і моя партія обурені тією жорстокістю і правовим нігілізмом, який сьогодні демонструється в Лук`янівському СІЗО, де проходить чергове «судилище» над екс-прем`єром Юлією Тимошенко. Виїзне судове засідання у СІЗО повною мірою демонструє деградацію судової системи України. Це порушення прав людини і знущання над жінкою і політиком», - підкреслив він.

Лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк, який також був присутній на конгресі ЄНП, нагадав, що українська опозиція єдина в думці щодо того, що Україна повинна стати частиною об`єднаної Європи і для цього повинні бути зняті всі питання, які паралізують процес зближення з ЄС.

«Про яке місце в цивілізованому світі може йти мова, коли влада застосовує методи інквізиції до своїх політичних опонентів? Влада повинна зрозуміти - це єдине сьогодні, що може зірвати парафування Угоди про асоціацію і саміт Україна - ЄС», - зазначив Арсеній Яценюк.

Президент Європейської народної партії Вільфрід Мартенс у своєму виступі на конгресі заявив, що угоди між Європейським Союзом і Україною про асоціацію не буде доти, поки в країні будуть політичні в`язні.

«Жодна угода не може бути підписана, ратифікована або імплементована, поки не буде чітких зобов`язань і чітких заходів, які змінять ситуацію. Ці зобов`язання повинні привести до звільнення Юлії Тимошенко та інших політичних в`язнів. Вони повинні отримати право брати участь у виборах, як найближчих, так і наступних», - зазначив він.

Президент ЄНП зазначив, що Європейська народна партія завжди підтримувала європейську Україну, однак зараз це питання залишається в компетенції адміністрації Президента України. Пан Мартенс звернув увагу присутніх однопартійців на стілець із фото ув`язненої Юлії Тимошенко.

«Вона сьогодні не з нами, тому що вона стала жертвою нечесного і політично мотивованого процесу, розпочатого з єдиною метою - знищення демократичної опозиції в Україні. Ми будемо захищати всіх тих, хто постраждав через згортання демократії», - пообіцяв він.

В результаті Європейська народна партія прийняла резолюцію, в якій європейські політики закликали українську владу зробити процес над політичними в`язнями чесними і прозорими, внести поправки до Кримінального кодексу і декриміналізувати статтю Юлії Тимошенко, а також дозволити допустити до неї та Юрія Луценка команду лікарів з ЄС.

Марина Мороз, Марсель - Київ, для УНІАН