У Львові збирають гроші на подарунки ветеранам УПА

У Львові стартував благодійний штурм «Операція УПА: Миколай для твоїх Героїв», який організували обласна громадська організація «Борець» спільно з «Молодіжним націоналістичним конгресом».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «МНК», напередодні свята Миколая під лозунгом «Герої живуть доти, доки їх пам’ятають!» проходить збір коштів, які будуть витрачені на придбання подарунків ветеранам УПА.

«Метою акції є звернути увагу суспільства на звитяги воїнів УПА, підтримати їхнє матеріальне становище, приділити увагу і розуміння своїм героям», – зазначили організатори акції.

«У Львові мешкає близько 200 ветеранів УПА, 50 з яких є учасниками бойових дій. Близько 100 ветеранів потребують допомоги. Окрім цього, кожен з них вартий уваги і розуміння. Свято Миколая – ще одна можливість звернути увагу суспільства на історичну героїку нашого народу», - нагадали в прес-службі.

«Ми хочемо зробити свято для тих, хто, очевидно, у боротьбі ніколи його не святкував. Бо не личить забувати: герої житимуть доти, доки їх пам’ятають! Яскравим прикладом тому є Святий Миколай!» – наголосила один з координаторів акції Мар’яна ФАРИНЯК.

Вона пояснила, що збір коштів відбуватиметься не за класичною схемою, коли волонтери зі скриньками просять перехожих пожертви на вулиці, а створено спеціальні блоки потенційних меценатів (відомих людей місцевої локації).

«Політиків і громадських діячів, діячів культури та науки, зірок спорту і шоу-бізнесу, публічних людей та бізнесменів відвідають волонтери із пропозицією підтримати акцію у формі фінансової пожертви. Ми налаштовані серйозно: багаті поділяться з героями!» – висловили переконання організатори акції.

18 та 19 грудня волонтери вітатимуть ветеранів і даруватимуть їм подарунки.