У НАТО сподіваються, що Україна буде передбачуваною

У Північноатлантичному альянсі сподіваються, що Україна буде стратегічним і передбачуваним партнером.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання 8-ї Асамблеї Громадської ліги Україна-НАТО заявив керівник відділу по роботі з країнами-партнерами управління громадської дипломатії Штаб-квартири НАТО Мішель ДЮРЕ.

Він зазначив, що НАТО вірить у цінність партнерства з Україною, і нагадав, що співпраця триває вже понад 15 років.

За словами М.ДЮРЕ, Україна змінюється, і так само змінюється НАТО. Він додав, що Україна заявила про свій європейський вибір, і Альянс його підтримує.

М.ДЮРЕ наголосив, що в НАТО цінують участь України в операціях Альянсу. За його словами, в таких операціях беруть участь 164 представники України. М.ДЮРЕ підкреслив, що це дає шанс Україні одночасно мати політичний діалог з НАТО. За його словами, представники різних українських організацій приїжджають у Штаб-квартиру НАТО, і «це дуже відвертий діалог».

«Ми сподіваємось, що Україна буде стратегічним і передбачуваним партнером», - сказав М.ДЮРЕ.