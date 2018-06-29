Віхи тижня. Тимошенко добивають з усіх боків, Росія тисне на газ

Лідера «Батьківщини» заарештували повторно, не встигнувши звільнити з Лук’янівського СІЗО. Арешт відбувся на тлі незрозумілих подій усередині «сердечної» фракції і чергового сплеску європейських симпатій до колишнього українського прем`єра. Росія робить пропозицію, від якої Янукович навряд чи зможе відмовитися...

Огидне правосуддя

В країні, де всі гілки влади офіційно або реально зосереджені в руках Президента, випадковостей не буває. Виїзне засідання Шевченківського суду, що пройшло прямо біля ліжка Юлії Тимошенко в Лук’янівському СІЗО, - показовий приклад наплювацького ставлення до європейських демократичних процедур. Юлію Володимирівну арештували повторно, і це позбавляє всякого сенсу заплановане на 13 грудня засідання Апеляційного суду в її «газовій» справі. Європа ж отримала чіткий сигнал: спроби пов`язати євроінтеграцію України зі звільненням лідера «Батьківщини» на Банковій не сприймають. Віктор Янукович під час відвідин Дніпропетровська вельми двозначно заявив, що навколо його головного політичного супротивника «склалася неприємна ситуація». І немає жоднких ознак, що глава держави намагається шукати з неї вихід.

Традиційно потужну підтримку Тимошенко отримала від Європейської народної партії, конгрес якої пройшов у Марселі. Напевно, Юлії Володимирівні було по-материнському приємно, що ретранслятором її позиції стала Євгенія Тимошенко-Карр. Донька лідера «Батьківщини», яка раніше практично не займалася політикою, виступила з промовою, що викриває режим Януковича, і закликала до введення Європейським Союзом санкцій проти українського керівництва. При цьому Євгенія не забула закликати політичних союзників своєї мами подвоїти зусилля у підтримці євроінтеграції нашої країни. У відповідь не тільки прозвучали аплодисменти – конгрес ЄНП прийняв резолюцію щодо ситуації в Україні, якою фактично пов`язав майбутнє демократії в нашій країні зі звільненням політв`язнів і їх участю в майбутніх виборах. Закон «Про вибори народних депутатів», до речі, Віктор Янукович підписав.

Слід визнати, що полум`яний виступ Тимошенко-молодшої навряд чи дає їй підстав увійти по маминих слідах у велику політику. Судячи з розвитку ситуації у фракції БЮТ-«Батьківщина», на лідерство в «сердечній» партії активно претендує Олександр Турчинов. Принаймні, зміна лідера парламентської фракції бютівців (досвідчений апаратник Іван Кириленко поступився місцем генералові СБУ Андрію Кожем’якіну) свідчить, що Олександр Валентинович не збирається стояти осторонь майбутньої виборчої кампанії. Згідно з даними опитування фонду «Демократичні ініціативи», «Батьківщина» зайняла перше місце серед претендентів на перемогу на парламентських виборах, але стан партійної структури і настрої в «сердечному» середовищі роблять цю перемогу пірровою.

Шляхом Бацьки

Поки вітчизняні політики сперечаються про те, наскільки успішним буде саміт Україна – ЄС, Росія діє з властивою їй прямотою. Газові переговори між Києвом і Москвою виходять на фінішну пряму, і нові угоди, якщо вірити «Дзеркалу тижня. Україна», не принесуть нашій країні навіть щонайменшого полегшення в економіці, зате загрожують втратою державного суверенітету. Два спільні підприємства, які пропонує створити Росія на паритетній основі, отримають монопольне право на транзит російського газу українською територією і його продаж споживачам, чим фактично позбавлять Україну незалежності. Діставши українську ГТС зі всіма бебехами (читай – підземними сховищами газу) і можливість продавати «блакитне золото» кінцевим споживачам, «Газпром» швидко змусить Україну танцювати під свою дудку.

Наслідки підписання угоди очевидні: мляві протести деморалізованої парламентської опозиції, нечисленні демонстрації стурбованих підготовкою до новорічних свят патріотів і показово висока знижка на газ, яка при такому розкладі нічого не вирішує. Навряд чи Віктор Янукович зізнається навіть самому собі, що семимильними кроками йде шляхом Олександра Лукашенка в частині втрати державного суверенітету. Сьогоднішній візит єврокомісара Штефана Фюле виглядає останньою спробою напоумити українську владу.

Євген Магда