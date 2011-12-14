Медведчук вважає договір про вільну торгівлю з ЄС «реальною аферою»

Голова ради центру «Правова держава» Віктор МЕДВЕДЧУК вважає, що договір про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом є “реальною аферою».

Про це В.МЕДВЕДЧУК сказав в інтерв'ю газеті «Известия в Украине» (№ 233 від 13 грудня).

«Це реальна афера, в яку втягнуто нашу державу. Відбувається проста підміна понять! ЄС не підписує і не збирається підписувати з Україною договір про ЗВТ, який по суті буде таким тільки за назвою», - сказав він.

За словами В.МЕДВЕДЧУКА, підписання реального договору означало б реалізацію принципу чотирьох свобод: свобода торгівлі, послуг, свобода пересування капіталу, вільне пересування робочої сили.

«ЄС, звичайно, готовий підписати договір з Україною, але тільки зовсім інший - так званий договір про асоційоване членство. І не таємниця, що такого поняття, як асоційоване членство в ЄС, просто немає», - сказав В.МЕДВЕДЧУК, додавши, що договір про асоціацію - це виключно торгова угода, яка передбачає спрощений режим торгівлі.

На його думку, для Євросоюзу дістати український ринок для європейських товарів - це можливість зберегти попит на свої товари на той час, поки в Європі відбувається спад споживання.

В.МЕДВЕДЧУК нагадав, що ЄС недавно підписав такі договори, зокрема, з Алжиром, Єгиптом, Йорданією, Палестиною.

«Також у 2002-му підписано договір про асоціацію з... Чилі (!), що ще раз підтверджує той факт, що договір про асоціацію є частиною торгової політики ЄС для просування своїх товарів на нові ринки», - сказав В.МЕДВЕДЧУК.

За його словами, у разі підписання договору про асоціацію це буде, насамперед, перемогою європейської дипломатії. В.МЕДВЕЧУК вважає, що для української економіки повне відкриття ринку, та ще в умовах кризи, може призвести до того, що «ми знищимо нашого виробника упродовж кількох років».

Як зазначив В.МЕДВЕДЧУК, Україні ніщо не заважає будувати країну на європейських засадах вже сьогодні, не переводячи європейську тему на рівень фетиша. «Ті політики, які розглядають євроінтеграцію як панацею від всіх наших бід, повинні врешті-решт усвідомити, що ЄС - це не інтернат для перевиховання складних підлітків. Євросоюз - це один із світових університетів, куди можна потрапити, вже маючи дуже високу підготовку», - додав він.

На його думку, вся європейська політика щодо України має дуже конкретну мету - не допустити зближення України і Росії.

В.МЕДВЕДЧУК переконаний, що Україні потрібні нові механізми, які дають економіці можливість вийти на новий виток зростання.

«Ми, в Україні, дотепер не зрозуміли, що створення спільного ринку за участю трьох держав - це не якась нав'язлива ідея Кремля, це єдиний цивілізований спосіб зберегти власну економіку і зайняти свою нішу в світовій системі розподілу праці. Україна не витримає конкуренції з двома надсистемами: з одного боку ЄС, з іншого - ЄЕП. А ми продовжуємо втрачати час», - сказав він.

Відповідаючи на запитання про оцінку роботи Віктора ЯНУКОВИЧА на посту Президента, В.МЕДВЕДЧУК зазначив, що Президент володіє багатьма якостями досвідченого політичного лідера і управлінця. «Хоча, треба визнати, його політика змінилася порівняно з тим, що проголошувалося у 2004-му і навіть у 2010 році. Вже очевидно, у ЯНУКОВИЧА-президента відбулася зміна пріоритетів і відмова від багатьох його програмних принципів. Це стосується і його несподіваних євроінтеграційних прагнень», - сказав він.