ЦВК зареєструвала список кандидатів у депутати від Партії регіонів

Центральна виборча комісія зареєструвала список кандидатів у народні депутати від Партії регіонів на позачергові вибори 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК.

Комісія зареєструвала всіх кандидатів, включених до списку, тобто 450.

За це рішення проголосувало 14 членів ЦВК, один утримався.