Турчинов сказав, навіщо газеті Ахметова знадобилися 48 годин

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ не має наміру спростовувати свою заяву про друк у видавництві газети «Сегодня» плакатів проти БЮТ.

Це випливає з коментаря О.ТУРЧИНОВА, переданому УНІАН прес-службою БЮТ.

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що “вчора видавництво газети “Сегодня” виступило з абсурдною вимогою – протягом 48 годин спростувати інформацію, що на його обладнанні друкувались листівки, які можуть бути взірцем „чорного піару””.

На його думку, цей термін необхідний видавцям газети, щоб знищити докази.

“Така голосна заява, ультиматум свідчить про те, що самому видавництву вкрай необхідні ці 48 годин, щоб замести сліди, знищити всі докази того, що їх власники використовують їх як інструмент у своїй брудній виборчій кампанії”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

“Замість того, щоб захоплюватися ультиматумами і погрозами, я б порадив видавництву „Сегодня”, якщо вони зацікавлені в тому, щоб хоча б хтось читав їх газету, не боротися з тими, хто говорить правду, а самим замість упередженого висвітлення подій на своїх сторінках почати подавати правдиву інформацію”, - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня на прес-конференції О.ТУРЧИНОВ продемонстрував журналістам плакат, на якому зображена петля у формі русявої жіночої коси. За його словами, поширення таких плакатів членами блоку було зафіксоване, зокрема, в Рівненській і Хмільницькій областях. О.ТУРЧИНОВ заявив, що плакати вивозяться з Києва з офісу газети «Сегодня.

У той же день видавець газети «Сегодня» ЗАТ «Сегодня Мультимедиа» відкинув ці звинувачення. Головний редактор газети Ігор ГУЖВА заявив, що підприємство вимагає від О.ТУРЧИНОВА публічно спростувати цю інформацію і вибачитися протягом 48 годин. Якщо цього не станеться, ЗАТ «Сегодня Мультимедиа» відстоюватиме свої інтереси в суді, підкреслив І.ГУЖВА.