Якою мірою Партія регіонів згодна терпіти НАТО?

Голова Севастопольської міської ради, голова міської організації Партії регіонів Валерій САРАТОВ не бачить „нічого поганого і сумного” в обміні візитів кораблів та в інших „неминучих” контактах з НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Севастополі В.САРАТОВ, зокрема, заявив: „НАТО реально існує. Воно може комусь подобатись, комусь не подобатися, 27 країн Європи і США входять в цю організацію. Вони реально існують, будують свої плани, і не рахуватися з цією організацією ми не можемо, тому що вона реально існує”. Тому, як додав він, „в рамках взаємодії і в Росії, і в Україні відбувається оцей обмін і військовими, і участь в навчаннях, і я, чесно кажучи, не бачу в цьому нічого поганого, сумного. Це якісь контакти, які неминучі, тому що якщо наші кораблі йдуть з візитом, скажімо, в Америку, то, зрозуміло, що колись вони прийдуть до нас. Якщо ми йдемо в Італію, то італійці прийдуть до нас”. Як вважає В.САРАТОВ, „до візиту кораблів треба ставитися як до військово-політичної даності. Тому в тих питаннях, які ми вважаємо вигідними для України, треба контактувати, треба брати участь”.

В.САРАТОВ наголосив, що він „не хотів би, щоб ми змішували оці дві речі: фактичну реальність і відношення до проблеми вступу України в НАТО”. Це, як сказав він, „цілком різні речі”.

На думку голови Севастопольської міськради, „те, що сьогодні про НАТО говориться і робиться, це вже відтінок отакої політичної кампанії і боротьби”. Водночас він нагадав, що „є позиції, зокрема, позиція партії, в якій я перебуваю. Вона дуже проста: Україна має бути позаблоковою державою, і усі питання стосовно НАТО повинні вирішуватися на референдумі”.

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до пікетування деякими севастопольськими політичними силами приходу в порт з дружнім візитом корабля ВМС США „Форрест Шерман”, В.САРАТОВ сказав: „Політичні сили, які вважають, що вони повинні руйнувати блок НАТО, а такі сили є, вони цією політикою займаються. Тобто, зустрічаючи кораблі НАТО на молу, пікетуючи, вони руйнують блок НАТО, по їх розумінню. Я думаю, що ми їм в цьому заважати не будемо”.