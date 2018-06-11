Хмельницькі підприємці розбили намет під вікнами облдержадміністрації

“Це не акція голодування, бо на прикладі чорнобильців видно, що влада з них сміється. Наше завдання — просвітницька робота. Щоби люди знали, що робить влада на чолі з Януковичем”...

Услід за прикладом донецьких чорнобильців до центральної адміністративної будівлі Хмельниччини потяглися активісти “Громадянського руху “Вперед!”. Учора вони розкинули намет прямісінько під вікнами робочого кабінету губернатора Василя Ядухи й заявили про безстрокову акцію-протест. Шкода, що очільник не бачив цього видовища, бо був за триста кілометрів, на засіданні Кабміну. “Нові сусіди” заявили, що поводитимуться дисципліновано і, якщо потрібно, готові зустріти Новий рік біля центральної ялинки Хмельницького, яку комунальники звели поряд з підприємницьким наметом.

На радикальний крок підприємців краю підштовхнула економічна бездіяльність влади, про яку вони говорять понад рік, добираючи “влучні” епітети. На їхню думку, найбільш нагальними є проблеми застосування Податкового кодексу до осіб, котрі обрали спрощену систему оподаткування; зниження удвічі єдиного соціального внеску, прийняття закону “Про громадський контроль”.

Першу ніч з хмельницькими підприємцями провів столичний “резидент”, член правління Всеукраїнської громадської організації “Громадянського руху “Вперед!” Андрій Панаетов. Він наголосив, що в бізнесу терпець увірвався.

— Установлення наметового містечка у Хмельницькому — єдиний мирний шлях впливати на владу. Решта дій будуть за межами закону. І ми не радимо нашим правителям продовжувати загравати з підприємцями. На загальноукраїнському рівні створено Комітет захисту протестуючих (КЗП). Це об’єднання відрізнятиметься від Комітету опору диктатури тим, що безкоштовно надаватиме юридичну та інформаційну підтримку. Зараз сформовано спеціальні мобільні групи.

Голова обласного осередку руху “Вперед!” Алім Міщук конкретизував, що акція підприємців відрізняється від протестів донецьких чорнобильців.

— У наметі житимуть та ночуватимуть щонайменше 10 активістів разом зі мною. Хочу наголосити: це не акція голодування, бо на прикладі чорнобильців видно, що влада з них сміється. Наше завдання — просвітницька робота з населенням. Щоби люди знали, що реально робить діюча влада на чолі з президентом Віктором Януковичем.

Голова обласної громадської організації “Підприємці Поділля” і водночас член правління “впередівців” Галина Кулик додає, що міліція на боці підприємців.

— Молодці хлопці! Охороняли нас, а ми у відповідь годували їх бутербродами. Міліціянти налаштовані нормально та підтримують підприємців. Ми цікавилися, яка у них зарплатня. Сказали, що маленька. Що ж тоді виходить: правоохоронні органи такі ж малозабезпечені громадяни, як і підприємці?

— Крім хлопців у погонах, - запитую, - хтось із простого народу заходив до намету?

— Прийшла бабуня зі сльозами на очах і дала 50 гривень. Ми не хотіли брати ці кошти, але вона вперлася й подякувала нам за громадянську позицію. Ще приходила сім’я з дітьми, які пригостили печивом. Підприємці, зі свого боку, привезли матраци, теплі ковдри, одежу та їжу.

Підприємці не приховують, що фінансування безстрокової акції відбувається за благодійні гроші людей. Біля входу до намету висить саморобна скринька з написом “Допомога на утримання наметового містечка”. За інформацією активістів, зараз зібрано 7390 гривень. Вони наголошують, що склали відповідний акт і надалі контролюватимуть витрату цієї пожертви.

Що ж до можливої реакції губернатора Ядухи на ці події, то йому вочевидь зараз не до цього. Він “гастролює” по області, оскільки під кінець року настав “урожайний” період вручення шкільних автобусів. 12 грудня він повіз автобуса до Голосківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Летичівського району. 13 грудня керманич Хмельниччини проклав нові маршрути “шкільного транспортного дива” до навчальних закладів у селі Михайлівка Ярмолинецького району та селі Клинове Городоцького району. 15 грудня Василь Степанович відбув до Старосинявського району, де також вручатиме шкільні автобуси.

Тепер про ризики від засобів впливу підприємців на владу. Не хотілося б, аби намет “упередівців” перетворився на громовідвід, до послуг якого залюбки звертатиметься голова Хмельницької облдержадміністрації. Відвертання уваги подолян від нагальних проблем — це козир, яким може зіграти Василь Степанович.

З іншого боку, намет підприємців може перерости у контрастну мішень для представників Партії регіонів. Заступник губернатора по партії Михайло Войтюк з цього приводу конкретно заявив: “Опозиційні сили, які виходять на майдан біля облдержадміністрації, зазвичай проводять наклепницькі акції, звинувачуючи безпідставно представників влади. Ми не допустимо такого розвитку подій!”