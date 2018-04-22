Рок-фестиваль “Сігет”: як зловити кайф за 120 євро

У Будапешті на острові Обудаї, що на річці Дунай, проходить рок-фестиваль "Сігет", який триватиме сім днів – з 8 по 15 серпня. Цього року ювілей – фестивалю сповнюється 15 років. За ці роки фест жодного разу не змінював своєї прописки.

Хоча "Сігет" називається Східноєвропейським рок-фестивалем, але він, особливо за останні роки, набув неабиякої популярності по всій Європі. Тут можна почути різні мови: англійську, німецьку, французьку, російську, фінську, іспанську, італійську...

Квиток на всі дні фестивалю коштує 120 євро. Його можна купити прямо при вході на острів. До речі, при вході – жорсткий контроль: охорона ретельно перевіряє речі, особливо рідини, не пропускають навіть з простою водою. Усе, що, мовляв, людині треба, вона купить на острові.

Зазвичай люди приїжджають на "Сігет" компаніями, парами воліють жити прямо на острові, у наметах. Щоправда, виникає запитання, як і де всі ці гості миються? Та, судячи з усього, вони вирішили відпочити й від особистої гігієни.

Атмосферу свята можна описати кількома словами: музика в стилі рок, спиртне, кальян, конопля, секс та багато інших “радощів”. Острів Обудаї, під час проведення фестивалю, цілком можна було б назвати Країною повного кайфу.

Побачити когось без алкогольного напою непросто, хіба що вже хтось так багато випив, що більше не може. Найходовіші спиртні напої – пиво та біхерівка. Крім того, на кожному кроці хтось щось курить, неважко здогадатися, що саме. Деякі забивають косяк безцеремонно – під ногами в перехожих.

Утім, серед усього цього інтернаціонального нетверезого та обкуреного народу панує досить товариська атмосфера, жодної ноти агресивності: кожен тобі усміхається, дозволяє себе фотографувати й відповідає на будь-які запитання.

У фестивалі задіяно близько 60 сцен, на яких виступають рок-, Етно-гурти. На різних майданчиках надається якнайширший спектр послуг, що допоможе перетворитися на панка, рокера чи будь-яку іншу колоритну особу. Можна зробити відповідну зачіску, татуювання, придбати специфічний одяг і відповідні аксесуари. Є також місця, де можна зайнятися медитацією.

Основними сценами на "Сігеті" є Main Stage i Wan2 Stage. Україну на фестивалі представлятимуть дві групи – “Естетік Ед`юкешн” і “Танок на майдані Конго”. Та лише “естетіки” завдяки мобільному брендові Djuice змогли потрапили на одну з основних сцен – Wan2 Stage, а ТНМК виступатимуть на так званій "східній" малій сцені Bahia Stage.

Цього року також завдяки SMS-вікторині від Djuice відвідувачів з України побільшало, – приїхало аж 80 осіб.

Оксана Климончук, фото автора та Кирила Кислякова