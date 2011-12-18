Чиновниця Черновецького отримала політичний притулок у Великобританії

Колишня голова управління економіки КМДА Марина Погибко, яка просила влітку 2011 року надати їй політичний притулок у Великобританії, днями отримала його.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на LB.ua, яке, у свою чергу, посилається на власні джерела у МЗС України.

Як повідомлялося раніше, згідно однієї з версій Погибко разом з адвокатом добровільно з`явилася в міграційну службу з тим, щоб попросити про політпритулок. Згідно з другою - Погибко затримав Інтерпол, що й стало причиною її вимушеного звернення.

Як відомо, в КМДА Погибко займалася саме чиновницькою роботою, а не політичною. Вона очолювала Управління економіки КМДА.