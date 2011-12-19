Табачник за 5 мільйонів прорекламує українські виші в Азії та Африці

ДП «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти 14 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Рекламне агентство «Центр» на послуги з проведення рекламної компанії з пропагування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію. Вартість угоди склала 5,10 млн грн. Про це, як пишуть Наші гроші, повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Рекламна компанія направлена на просування експорту українських освітніх послуг на зарубіжні ринки для залучення до навчання в Україні іноземців. Два ролики довжиною 30 та 60 секунд мають вийти на міжнародному новинному телеканалі. Цільовими регіонами є країни СНД (регіон Середньої Азії), а саме Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, а також країни Близького Сходу і північної Африки.

Єдиним конкурентом «Рекламного агентства «Центр» на тендері було «Євро-імідж». В складі засновників цих компаній є Олена Денищук-Жук.