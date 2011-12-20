Прихильники Тимошенко вже збираються під Апеляційним судом

Прихильники екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО збираються біля приміщення Апеляційного суду Києва, який сьогодні продовжить розгляд апеляції на вирок Печерського районного суду столиці у так званій "газовій" справі.

Як передає кореспондент УНІАН, на Солом’янській площі, де знаходиться Апеляційний суд міста, вже зібралося близько 300 прихильників Ю.ТИМОШЕНКО. Люди тримають в руках прапори партії «Батьківщина».

Будівля суду оточена кордонами міліції.

Учасники акції поки не вчиняють будь-яких активних дій, щоб потрапити на територію суду.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання у 2009 році газових угод з Росією. Суд також зобов’язав Ю.ТИМОШЕНКО компенсувати НАК "Нафтогаз України" збитки у розмірі 1,5 млрд. грн., завдані внаслідок реалізації газових контрактів 2009 року.

Апеляційний суд Києва 13 грудня розпочав розглядати по суті скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на вирок у «газовій» справі.

Того дня колегія суддів оголосила перерву у засіданні суду для надання можливості Ю.ТИМОШЕНКО взяти участь у засіданні та для витребування у керівництва СІЗО довідки про стан її здоров`я.