Янукович зібрався до Туреччини

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 22 грудня здійснить офіційний візит до Турецької Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це поінформував глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Очікується, що візит сприятиме подальшому поглибленню політичного діалогу між Україною та Туреччиною, активізації співробітництва в торговельно-економічній, енергетичній, науково-технічній, транспортній, культурній та інших сферах.

У ході візиту глава Української держави проведе зустрічі з Президентом Турецької Республіки Абдуллахом ГЮЛЕМ і прем’єр-міністром Реджепом Тайїпом ЕРДОГАНОМ.

Під головуванням Президента України та прем’єр-міністра Туреччини відбудеться перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

С.ЛЬОВОЧКІН підкреслив, що за результатами візиту планується підписати Спільну заяву, яка закріпить основні домовленості сторін щодо інтенсифікації співпраці на конкретних перспективних напрямах двосторонньої взаємодії.

У рамках візиту також готується до підписання План дій щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Турецькою Республікою на 2012-2013 роки, Міжурядова угода про умови взаємних поїздок громадян, Програма співробітництва в галузі культури на 2012-2014 роки.

Крім того, передбачається укласти низку інших двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення взаємовигідного співробітництва, зокрема у транспортній, агропромисловій та інвестиційній сферах.