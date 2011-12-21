Хмельницькі підприємці переносять намет до Києва

Група хмельницьких підприємців, які входять у громадську організацію “Підприємці Поділля” та належать до руху “Вперед!”, вчора призупинили акцію протесту та згорнули намет, встановлений біля облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, це повідомлення озвучила член правління Громадянського руху “Вперед!” Галина КУЛИК.

“Учора закінчилися переговори між підприємцями та представниками облдержадміністрації. Свої вимоги на 31 аркуші формату А4 ми передали обласній владі, яка далі має їх спрямувати до Адміністрації Президента. На цьому етапі тимчасово припиняємо безстрокову акцію та згортаємо намет”, - зазначила вона.

За словами Г.КУЛИК, наступний крок хмельницьких активістів підприємницького руху – виїзд до столиці та встановлення намету біля Адміністрації Президента України з метою контролювання виконання вимог. Зокрема, завтра до Києва вирушать чотири мешканці хмельницького намету.

“У разі ігнорування наших вимог у кожному обласному центрі держави з’являться наметові містечка і продовжиться безстрокова акція”, - заявила Г.КУЛИК.

На її думку, перемога наметового містечка у тому, що підприємці об’єднали та прийняли пропозиції від дітей війни, пенсіонерів, чорнобильців, бюджетників з питань покращення законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня у Хмельницькому підприємці та активісти обласного осередку Громадянського руху “Вперед!” встановили біля облдержадміністрації намет для проведення безстрокової акції.