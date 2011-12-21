ЄСПЛ про Тимошенко: пріоритетний розгляд - не означає швидкий

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія ЛУТКОВСЬКА вважає, що важко прогнозувати, коли саме цей суд ухвалить рішення щодо скарги екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на її утримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам.

«Важко сказати, оскільки Європейський суд, в принципі, жодними термінами розгляду справ не обмежений. Те, що заява визнана пріоритетною, це означає, що з великої кількості заяв, які надійшли до Європейського суду, вона опинилася зверху і, не дивлячись на дату відправки заявницею, вона вже зараз відправлена на комунікацію», - сказала В.ЛУТКОВСЬКА.

Вона нагадала, що до 22 березня уряд України має надати свої зауваження.

За її словами, потім будь-який заявник через секретаріат Європейського суду має отримати зауваження уряду, після чого заявник може написати свої зауваження у відповідь. Після листування Європейський суд на підставі отриманих матеріалів виносить рішення.

Вона також зауважила, що не може сказати, скільки зараз скарг від українських громадян перебуває на розгляді у Європейському суді з прав людини. «Інформація щодо того, скільки скарг знаходиться в Європейському суді, не повідомляється уряду України. У нас такої інформації немає», - сказала В.ЛУТКОВСЬКА.

Вона також зазначила, що поважає рішення Європейського суду невідкладно розглянути скаргу Ю.ТИМОШЕНКО. «Це рішення палати, яка розглядає українські справи. Голова палати вирішив, що в даному випадку цій заяві слід надати статус пріоритетної. Це для мене рішення керівника палати, яке поважаю і буду виконувати», - сказала В.ЛУТКОВСЬКА.

Вона також зазначила, що здивована проханням Європейського суду до українського уряду взяти це питання на контроль. «З моменту, як заява надсилається уряду для надання коментарів, уряд так чи інакше слідкує за будь-якою справою. У мене це викликало здивування», – сказала В.ЛУТКОВСЬКА.

За її словами, будь-яке рішення Європейського суду з прав людини має бути актуалізоване рішеннями національних судів. Вона нагадала, що Верховний Суд України має компетенцію за винятковими обставинами переглядати справи і, відповідно, скасовувати раніше прийняті рішення по справі, у випадку, якщо міжнародною судовою інституцією, юрисдикція якої визнана Україною, встановлено порушення Україною міжнародних зобов’язань.

«Це, по суті, є процес актуалізації рішення Європейського суду національним судом, коли він, по суті, адаптує рішення Європейського суду до нашої системи і далі ухвалює рішення», - сказала В.ЛУТКОВСЬКА.

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Як повідомляв УНІАН,

Європейський суд з прав людини вирішив розглянути скаргу колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за прискореною процедурою.

Повідомлення про це розміщено на офіційному сайті суду.

«Європейський суд з прав людини 14 грудня 2011 року вирішив провести прискорену процедуру по заяві від колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо її ув’язнення в Києві», - йдеться у повідомленні.

Прес-служба суду зазначає, що заява Ю.ТИМОШЕНКО була подана до суду 10 серпня 2011 року.

У заяві екс-прем’єр оскаржує політично вмотивований характер її кримінального переслідування та ув’язнення, відсутність судового перегляду законності її утримання у Київському СІЗО, а також неадекватність умов утримання через відсутність медичної допомоги, необхідної для вирішення її проблем зі здоров’ям.

Прес-служба суду також зазначає, що заява Ю.ТИМОШЕНКО базується на статтях 3 (заборона деградуючого поводження або покарання), 5 (право на свободу та безпеку) і 18 (обмеження у правах) Європейської конвенції з прав людини.

У повідомленні також зазначається, що український уряд було повідомлено про заяву і направлено прохання взяти це питання на контроль.