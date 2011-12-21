Путін - Азарову: Тому-то ви у нас кров і п'єте

Переговори прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА і прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА в Підмосков`ї закінчилися сьогодні близько 02.00 мск.

Про це УНІАН повідомило джерело.

Також у стенограмі початку зустрічі, яка є в розпорядженні УНІАН, зазначено, що зустріч пройшла в дружній атмосфері.

Зокрема, М.АЗАРОВ привітав свого колегу словами: «Добридень, Володимире Володимировичу». На це В.ПУТІН: «Доброї ночі!».

М.АЗАРОВ продовжив: «Доброї ночі! У вас ніч, у нас ще вечір».

«Тому-то ви у нас і п`єте кров. Сідайте», - запропонував В.ПУТІН.

Російський прем`єр констатував, що в цілому двосторонні торгово-економічні відносини розвиваються добре. Цього року товарообіг досягне 50 млрд. дол., що вище, аніж докризовий рівень.

«Україна, таким чином, упевнено займає 4-ту позицію серед наших найбільших торгово-економічних партнерів після Китаю, Нідерландів і Німеччини», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 грудня, у Підмосков`ї проходили дві зустрічі: Президентів України і РФ Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА – в резиденції глави Російської держави в Горках, і прем`єр-міністрів України і РФ М.АЗАРОВА і В.ПУТІНА – в резиденції голови російського уряду в Ново-Огарьово.