Янукович скликає прес-конференцію
09:18, 21 грудня 2011Політика
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Журналістів запрошують до Українського дому
Сьогодні, 21 грудня, об 11.00 відбудеться підсумкова прес-конференція Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА (Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», вул. Хрещатик, 2).
Як повідомляє прес-служба глави держави, представники ЗМІ запрошуються до «Українського дому» з 9.00 до 10.45.
Прес-конференція транслюватиметься у прямому ефірі Національною телекомпанією України. Сигнал трансляції буде поширено НТКУ мережею «Укртелеком».
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