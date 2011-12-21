Янукович скликає прес-конференцію

Журналістів запрошують до Українського дому

Сьогодні, 21 грудня, об 11.00 відбудеться підсумкова прес-конференція Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА (Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», вул. Хрещатик, 2). Як повідомляє прес-служба глави держави, представники ЗМІ запрошуються до «Українського дому» з 9.00 до 10.45. Прес-конференція транслюватиметься у прямому ефірі Національною телекомпанією України. Сигнал трансляції буде поширено НТКУ мережею «Укртелеком».

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