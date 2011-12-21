Напівголих українок депортували з Білорусі

Співробітники Єльського РВВС у Білорусі сьогодні вночі передали активісток Femen українським дипломатам.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Посольства України в РБ Олексій ЄМЕЛЬЯНЕНКО.

Як повідомили в посольстві, дівчат забрав консул України. Активісток вивели з РВВС, посадили в автомобіль консула, і машина у супроводі прикордонників на «УАЗі» виїхала з двору міліції.

Білоруські прикордонники, які супроводжували активісток, заявили, що громадянки України будуть депортовані на батьківщину через пункт пропуску «Нова Рудня». Факт депортації підтвердили і в черговій частині відділу міліції.

Як повідомлялося, активістки Femen були затримані міліцією в прикордонній зоні в селі Беки Гомельської області й доставлені в Єльське РВВС. Туди ж приїхав консул України з копіями паспортів дівчат.

Раніше, 19 грудня, три активістки Femen, оголившись до пояса перед входом в будівлю КДБ Білорусі, впродовж кількох хвилин тримали плакати з написами: Freedom to political prisoners («Свободу політичним в`язням» - УНІАН) і «Живе Білорусь!». Це ж гасло, «Живе Білорусь!», вони скандували. Акція була приурочена до роковин розгону опозиційного мітингу 19 грудня 2010 року, учасники якого були не згодні з офіційними підсумками президентських виборів.

Після закінчення акції охорона будівлі КДБ затримала оператора газети «Наша ніва» Тетяну ГАВРИЛЬЧИК і незалежного фотографа Юлію ДОРОШКЕВИЧ. Була затримана також оператор Femen громадянка Австралії Кітті ГРІН. Зараз відомо, що К.ГРІН депортували до Литви, журналістів відпустили увечері.

За інформацією лідера руху Femen Ганни ГУЦОЛ, у Білорусі активісток української організації Femen побили, обстригли волосся, забрали у них документи і телефони. У результаті вони опинилися в півтора кілометрах від українського кордону, вийшли до села Беки, де звернулися до місцевих жителів. Згодом приїхала міліція і забрала їх у відділ.