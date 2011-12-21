Азаров на засіданні Кабміну навів «шокуючі цифри»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликав членів уряду активніше роз`яснювати громадянам суть реформ, що проводилися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

За словами прем`єра, більш як 50% громадян не розуміють суті медичної та освітньої реформ, більш як 60% – не розуміють суті реформи трудових відносин і житлово-комунальної сфери.

«Це шокуючі цифри. Як люди можуть повірити реформам, якщо вони не знають, що буде у результаті з ними і з їхніми дітьми?.. Вимагаю від кожного міністра зробити принципові висновки з цієї ситуації», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що 2012 рік повинен стати для міністрів своєрідною роботою над помилками, які, безумовно, були в році, що минає.