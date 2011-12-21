Янукович: Не можна йти в майбутнє боком, чи, як кажуть, задом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує, що 2011 рік був не простим не лише для України, а й для всього світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на підсумковій прес-конференції в Києві.

«Цей рік був дуже не простий, він був дуже насичений. Як і кожен рік у нашому житті, ми мали великі надії, багато робили того, щоб все, про що мріяли, відбулось, але не завжди відбувається так, як нам хочеться», - розпочав спілкування с журналістами глава держави.

«Але найголовніше, що все, що нам вдалось зробити, це той позитив, який нам дає надію на майбутнє», - сказав Президент, додавши, що в України буде завжди надія у власні сили.

Він розповів про хід реформ в Україні, про труднощі та успіхи, про хід підготовки до Євро-2012. Головне, на думку Президента, що українці почали вірити в майбутнє.

Він вважає, що 2010-й та 2011-й роки були роками закладення фундаменту, «спробою сил, чи здатні ми подолати виклики, які нам дала доля».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україні вдалось витримати і знайти рішення у складних питаннях.

«Не можна йти в майбутнє боком, чи, як кажуть, задом. Ми повинні розуміти те, що рух вперед він завжди поступальний, він завжди глибоко продуманий, дуже часто він обережний і це цілком зрозуміло, тому що те, що ми бачимо в світі негативного, що несуть людям не продумані кроки лідерів різних рівнів, до чого призводять революції, з цього всього нам треба робити висновки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.