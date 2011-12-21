Нардеп думає, що розіграш «мовної карти» владу уже не врятує

Розіграш «мовної карти» уже не врятує теперішній режим від втрати довіри виборців.

Про це заявила народний депутат, член президії політради «Нашої України» Лілія ГРИГОРОВИЧ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Коментуючи відмову Верховної Ради підтримати урядовий законопроект «Про дошкільну освіту» (щодо мови виховання), спрямований на розширення використання російської мови в дитячих садочках, вона зауважила, що «позитивно, що здоровий глузд та почуття відповідальності беруть гору в парламенті і народні депутати відмовляються підтримувати відверто антиукраїнські ініціативи влади»

«Також важливо, що фахові європейські інституції солідарні з нашими оцінками антиукраїнського за своєю суттю законопроекту «Про засади державної мовної політики», внесеного депутатами-регіоналами Вадимом КОЛЕСНІЧЕНКОМ та Сергієм КІВАЛОВИМ», - наголосила вона з приводу висновків Венеціанської комісії щодо цього мовного законопроекту.

На переконання Л.ГРИГОРОВИЧ, Венеціанська комісія зробила абсолютно обґрунтований висновок, що “ставлення до російської мови на тому самому рівні, що й до української, може зменшити інтеграційну силу української мови та поставити під загрозу роль, яку українська має відігравати як єдина державна мова”.

У висновках Венеціанської комісії наголошується, що у законопроекті «регіоналів» відсутні гарантії для забезпечення належного рівня захисту державної української мови.

«Наша Україна» послідовно протидіє намірам влади підірвати державний статус української мови і обмежити її використання в сферах публічного життя в більшості областей України.

Народний депутат констатувала, що розмивання теперішньою владою державного статусу української мови суперечить 10 статті Конституції і несе пряму загрозу для незалежності України.

«Наша Україна» закликає народних депутатів, керуючись своєю присягою і совістю, не допустити винесення на розгляд парламенту цього антиукраїнського закону.

«Ми маємо зробити все для того, щоб новий наступ влади на державний статус української мови закінчився так само безплідно, як і восени минулого року», - підкреслила «нашоукраїнка».