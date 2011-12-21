Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в нього “несолодке життя”, бо “немає часу для насолоди”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на підсумковій прес-конференції, відповідаючи на запитання журналіста, чому прості українці живуть щораз гірше, а президент – дедалі краще.

“Те, що ви так бурхливо розвиваєте, мене абсолютно мало цікавить. Я дуже мало маю часу для насолоди. Вчора я близько 3 години ночі приїхав додому і сьогодні встав о 6 годині ранку. Про яке солодке життя ви говорите, я не знаю. Я вам не заздрю”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Після цього журналісти в залі засміялися. Після паузи В.ЯНУКОВИЧ також розсміявся. “Ми з вами добре один одного знаємо і розуміємо. Решту додумайте самі”, – додав він, звертаючись до кореспондента Укрправди Мустафи НАЙЄМА, який поставив це запитання.