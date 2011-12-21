Янукович не сказав, чи амністує Тимошенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає себе заручником справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, але не сказав, чи амністує її.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на підсумковій прес-конференції в Києві.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, перед початком розслідування справи Ю.ТИМОШЕНКО він вимагав від правоохоронців, щоб не застосовувався вибірковий підхід. “Я попередив усіх виконавців, що під мікроскопом на цю справу будуть дивитись усі”, - сказав Президент і додав, що за порушення винні будуть нести відповідальність.

Потім, за його словами, “виникла ідея, як кажуть, нам її підкинули, декриміналізувати деякі статті Кримінального кодексу”. В.ЯНУКОВИЧ сказав, що “ми прийшли до висновку, що цей законопроект має прийматись консенсусом у парламенті, а зокрема, 365 статтю треба виписувати у парламенті”. “Я сказав, що якщо буде нам якась допомога, то виписуємо цю статтю і декриміналізуємо”, – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Натомість, за його словами, тодішній лідер парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО сказав, що “ця стаття нам непотрібна і вона потрібна владі, щоб уникнути відповідальності”. “Тобто, почалась політична гра”, – додав В.ЯНУКОВИЧ. “Я став заручником цієї ситуації”, - заявив він.

Після цього, за словами В.ЯНУКОВИЧА, він закликав європейських керівників запропонувати вихід з цієї ситуації, адже “судові справи припинити не можна і втручатися в них теж не можна”.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що у майбутньому слід виправляти недоліки у законодавстві. Він нагадав, що вже підготовлено проект нового Кримінально-процесуального кодексу, який найближчим часом буде передано на розгляд парламенту. На думку В.ЯНУКОВИЧА, цей та інші законопроекти піднімуть рівень захисту прав людини.

На запитання, чи не розглядається можливість амністії Ю.ТИМОШЕНКО для покращення відносин із Заходом, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що ніколи не буде підмінювати слідчих чи суддів. За його словами, немає людей без гріха, але має працювати принцип презумпції невинуватості і незворотності покарання.

Як повідомлялося, у жовтні Печерський райсуд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ в 2009 році. Захист екс-прем`єра оскаржив вирок.

8 грудня суд прийняв рішення про повторний арешт Ю.ТИМОШЕНКО - в рамках іншої кримінальної справи, що стосується діяльності ЄЕСУ. У цій справі Ю.ТИМОШЕНКО звинувачують в ухиленні від сплати податків, приховуванні валютної виручки і замаху на розтрату кількох сотень мільйонів доларів бюджетних коштів.