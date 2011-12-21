Єфремов: Переговори у Москві йдуть у досить жорсткій атмосфері

Переговори в Москві з газових питань проводяться в «досить жорсткій атмосфері».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ на брифінгу, відповідаючи на питання, чи є якісь домовленості в переговорах між Україною і Росією, зокрема, про ціну на газ.

Він зазначив, що «є питання, на які наша сторона на даний момент ще піти не може».

Відповідаючи на питання, чому переговори проходять в закритому режимі, О.ЄФРЕМОВ відзначив, що для того, щоб озвучувалися питання і хід їх обговорення на переговорах, потрібна згода обох сторін.

«Якщо одна сторона, не встигнувши ще домовитися, побіжить у ЗМІ розповідати про те, чого не існує насправді, то переговори ніколи не закінчаться», - наголосив він.

Він сказав, що після того, як будуть досягнуті якісь домовленості, документи прийдуть на ратифікацію до парламенту України, і вся громадськість про це знатиме.

Водночас О.ЄФРЕМОВ нагадав, що, «коли свого часу ТИМОШЕНКО вела переговори, то вона навіть ЮЩЕНКА не поінформувала за результатами цих переговорів, а на його письмовий запит вона не дала жодної відповіді».

«Безумовно, у нас таке виключене, і громадськість буде поінформована, якщо переговори завершаться успішно, щодо результатів цих переговорів, а якщо вони не завершаться, то тоді ніякої інформації не буде, тому що переговори будуть не завершені», - сказав О.ЄФРЕМОВ.