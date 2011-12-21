Томенко вважає прес-конференцію Януковича глузуванням над народом

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає сьогоднішню підсумкову прес-конференцію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «глузуванням над українським суспільством».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Сьогоднішня так звана підсумкова конференція Президента – це або приклад тотального непрофесіоналізму команди Віктора ЯНУКОВИЧА, або просто глузування над українським суспільством та, власне, і над Президентом», - сказав віце-спікер.

«Як можна 21 грудня проводити підсумкову прес-конференцію Президента і підбивати підсумки року, коли в цьому році не вирішені головні соціально-економічні питання, які турбують весь народ», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер нагадав, що сьогодні уряд вкотре переніс розгляд проекту державного бюджету на 2012 рік. «Отож, ні члени уряду, ні депутати, ні тим більше українські громадяни не уявляють, які стандарти життя від нинішньої влади очікувати у 2012 році», - відзначив він.

Окрім того, віце-спікер нагадав, що не завершені переговори з Російською Федерацією і досі не відомо, чим вони завершаться: «чи здачею газотранспортної системи України, чи ще якоюсь ін’єкцією на пільгових умовах великого російського бізнесу в економіку України».

«Сьогодні фактично провалені переговори з Європейським Союзом, які відтерміновані на невизначений час», - також додав він.

За таких обставин, на переконання М.ТОМЕНКА, враховуючи, що 25 лютого виповниться два роки, як В.ЯНУКОВИЧ при владі, Президенту варто вже не зачитувати написані тексти про закладені умови для покращення життя, а пора б вже його реально покращувати.

Також, за словами М.ТОМЕНКА, вже як знущання звучать заяви В.ЯНУКОВИЧА про незадоволення діяльністю уряду загалом і окремими чиновниками зокрема, які він підтверджує, як мінімум, третім попередженням про те, що він буде жорстко підходити до тих урядовців, які не виконують його вказівки.

«Отож фактично Президента поставили в умови, коли цей поспішний теоретичний підсумок може завершитися абсолютно іншими практичними підсумками року, коли нарешті ми побачимо бюджет на наступний рік та завершаться переговори між Україною та Росією», - підсумував М.ТОМЕНКО.