У Тернополі жорстоко побили «свободівця» - депутат у реанімації

20 грудня 2011 року у Тернополі було скоєно напад на депутата міської ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олега НАПОРА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

За даними прес-служби, «потерпілий був доставлений в обласну лікарню з тяжкими черепно-мозковими та іншими травмами. Вночі його було прооперовано, зараз він перебуває в реанімації. За словами головного лікаря обласної лікарні, травми свідчать про факт побиття».

Сьогодні, 21 грудня, голова Тернопільської міської ради Сергій НАДАЛ на черговій сесії міської ради звернувся до депутатів із пропозицією проголосувати за протокольне доручення керівнику міської міліції Андрію МАТРИФАЙЛУ взяти під особистий контроль вивчення і розслідування цієї справи і щодня доповідати міському голові про перебіг розслідування.

Депутати одностайно підтримали пропозицію міського голови.