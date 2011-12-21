Коморовський: завершення переговорів України з ЄС - великий прогрес

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ назвав оголошене 19 грудня завершення переговорів України про асоціацію з Європейський Союзом "величезним прогресом" та висловив сподівання на якнайшвидше підписання відповідної угоди.

Про це Б.КОМОРОВСЬКИЙ сказав журналістам під час візиту до Китаю, коментуючи результати саміту Україна - ЄС у Києві, повідомляє сайт Президента Польщі.

Він відзначив, що Польща хотіла би ще більшого прогресу, зауваживши, що цей прогрес залежатиме у першу чергу від української влади.

"Звичайно, ми би хотіли більше, а найкраще - швидкої перспективи членства України у Євросоюзі, але... цю роботу має в першу чергу виконати Україна", - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Він запевнив, що Польща всіляко сприятиме Україні на цьому шляху.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також висловив сподівання, що справа екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не стане перешкодою для підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.

"Ми б усі хотіли, аби ця справа припинила бути джерелом проблем на шляху України до швидкого підписання угоди, але не можна дозволити собі будь-якого втручання у внутрішні справи України. Розраховую на дозрівання думки у цій справі української влади", - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.