Іващенка перевели до медчастини СІЗО

Колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА через погіршення стану здоров’я сьогодні переведено до медичної частини СІЗО.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

«Сьогодні вранці я був у нього в СІЗО, і він сказав, що через погіршення здоров’я його переводять до медчастини, але це не означає, що завтра ІВАЩЕНКА можуть не привезти на судове засідання», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Йому було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

За час перебування в СІЗО стан здоров’я В.ІВАЩЕНКА погіршився, однак суд відмовляє екс-керівнику Міноборони у звільненні з-під варти для лікування.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони "Феодосійський судно-механічний завод".