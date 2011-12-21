Тимошенко: Янукович не зрозумів жодної підказки

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що саміт Україна-ЄС 19 грудня став черговою втраченою стратегічною можливістю для оновлення і європеїзації України.

Про це повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

«Саміт Україна-ЄС, на жаль, став черговою втраченою стратегічною можливістю для оновлення і європеїзації України. Ми не набули нових друзів в ЄС і збільшили ризик того, що навіть наші сусіди можуть почати відвертатися від України», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її переконання, саміт мав би стати визначальною подією для майбутнього України.

За її словами, український народ довгих 20 років ішов до цього стратегічного дороговказу у спільне європейське майбутнє: проведено безліч зустрічей, консультацій, переговорів.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначає, що ідея європейської інтеграції стала пріоритетом суспільства тому, що відповідає життєвим національним інтересам українців. «Цю роботу здійснювала вся країна - парламенти, президенти, уряди, у тому числі і ті, що очолювала я, наші громадські організації, бізнес, і, в цілому, громадянське суспільство. Але вся ця титанічна робота була торпедована ЯНУКОВИЧЕМ», - додає Ю.ТИМОШЕННКО.

Вона наголошує, що лише за півтора року В.ЯНУКОВИЧ настільки віддалив вітчизняні стандарти прав людини, правосуддя, свободи слова від європейських, що ця прірва стає майже нездоланною.

«Керівники країн ЄС, світове демократичне співтовариство били на сполох, робили усі можливі кроки назустріч, і я глибоко вдячна за таку їх позицію і намагання допомогти Україні. Але ЯНУКОВИЧ не зрозумів жодної підказки від європейських країн, не врахував волю власного народу і пожертвував майбутнім країни в угоду своїм егоїстичним інтересам, хворобливим амбіціям і особистій помсті», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її переконання, основним висновком є те, що влада зрадила власний народ. «При такій владі справжньої євроінтеграції не буде. При ній можливі лише здача національних інтересів та ризик втрати незалежності де-факто. Ми, українці, маємо зробити висновки з гіркого уроку 19 грудня: від ЯНУКОВИЧА немає чого чекати добра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що європейське майбутнє України в руках самих українців «без ЯНУКОВИЧА та його найближчого оточення».