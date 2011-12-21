Губернатор розказав, куди опозиції треба засунути мікрофон

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА дав пораду однопартійцю і водночас голові Полонської райдержадміністрації Григорію СТАНІСЛАВУ, як переривати виступи депутатів-опозиціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на засіданні сесії облради при обговоренні питання про хід виконання Програми “Питна вода Хмельниччини на 2008-2020 роки” депутат від фракції ВО “Свобода” Іван ГОНЧАР висловив пропозицію щодо створення комісії для перевірки бюджетного фінансування очисних споруд у Полонному.

Це обурило депутата-«регіонала» і голову Полонської РДА Г.СТАНІСЛАВА. “Скільки можна терпіти, питання не обґрунтоване…”, - заявив він.

Репліку Г.СТАНІСЛАВА перервав голова Хмельницької облдержадміністрації В.ЯДУХА, котрий одним реченням пояснив колезі по партії, що треба робити зі «свободівцем».

“А чому ж ти не пішов, не вирвав його мікрофон і не засунув йому в одне місце?”, – запитав губернатор у Г.СТАНІСЛАВА.

Після цього депутати облради внесли окремі доповнення до обласної програми «Питна вода Хмельниччини на 2008-2020 роки”.