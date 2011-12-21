У Кабміні йде «газове засідання»?

У Кабінеті міністрів України відбувається позачергове засідання, повідомило ZN.UA джерело в уряді. На засідання були запрошені тільки міністри.

На порядку денному два питання: легалізація газових угод між Україною і Росією і внесення до Верховної Ради проекту нового бюджету на 2012 рік.

Сьогодні ZN.UA повідомляло про те, що на ранковому засіданні українського уряду міністрів зобов`язали не залишати Київ протягом найближчих двох днів у зв`язку з можливим проведенням у цей час позачергового засідання Кабміну.

Метою засідання має стати легалізація «газових угод» для передачі до Верховної Ради для подальшої їх ратифікації.

За словами джерела ZN.UA в парламенті, представники Партії регіонів вже провели переговори з головою ВР Володимиром Литвином щодо можливого позачергового засідання парламенту для ратифікації угод.

Проект бюджету підготовлений у двох варіантах: з ціною на газ $ 415 за 1000 кубометрів і $ 315 — останньою озвученою ціною на переговорах президентів України та Росії (контрактна ціна, мінус $ 100 знижки за базування Чорноморського флоту, мінус 25%).