Янукович відзвітував про фундамент

Прес-конференція далася Віктору Януковичу непросто. Справа не стільки в гострих запитаннях журналістів, яких було небагато, скільки в неготовності глави держави звітувати перед співгромадянами про виконану роботу. І однією тезою про збережену стабільність у суспільстві (вельми сумнівню, чесно кажучи) тут не відбудешся.

Президентська команда, вочевидь, планувала прес-конференцію під нові газові угоди. Віктор Федорович мав повернутися з Москви, і, втомлений, але повний державної значущості, розповісти про нові досягнення на фронті міжнародних відносин. Але за підсумками тижня Януковичу дісталася тільки втома - парафування угоди про асоціацію з ЄС не відбулося, а російське керівництво, яке добре знає економічну ситуацію в нашій країні, продовжує наполягати на поступках, що обурюють навіть Миколу Азарова.

У результаті Віктор Янукович прийшов на зустріч з представниками преси втомленим і погано підготовленим, у його вступному слові практично не було жодної «ударної» тези, що дозволила підкріпити слова про те, що нинішній і минулий роки були тільки часом закладання фундаменту і проби сил. Глава держави часом виглядав безпорадним, що різко контрастувало з обсягом його повноважень і заявленою в ході президентських виборів готовністю поліпшити життя українців вже сьогодні. Напевно, саме через утому Янукович відповів на запитання журналіста Мустафи Найєма про поліпшення власного добробуту на тлі економічних проблем у більшості населення країни з нотками, в яких чітко було чути загрозу.

Віктор Федорович не сказав нічого по суті про майбутнє Державного бюджету, хіба що констатував, що виплат з обслуговування державного боргу стане менше, як і витрат на підготовку до Євро-2012. Чому саме держава взяла на себе фінансовий тягар підготовки до Чемпіонату Європи з футболу - питання, що встигло стати риторичним. Цікаво відзначити, що Янукович так і не ризикнув продемонструвати владні повноваження і в прямому ефірі, по-єльцинськи, підписати указ про звільнення когось із міністрів чи губернаторів. Визнавши, що претензій до роботи виконавчої влади достатньо, президент не став нікого міняти. Мабуть, це означає, що лава запасних влади залишається куцою. Тому акції протесту, вочевидь, продовжать засмучувати главу держави.

Януковичу довелося відповідати на запитання про стан газових переговорів з Росією. Становище України в них ахове, інакше б український президент не засиджувався з російським колегою до ночі в підмосковних Горках. Але розраховувати в останній момент умовити Росію, м`яко кажучи, наївно - не та сьогодні ситуація. Внутрішньополітична «стабільність» не дає Віктору Федоровичу навіть натяку на можливість розіграти антиросійську карту - вся його попередня політична діяльність пройшла під знаком благоговіння перед Кремлем, і для здійснення зовнішньополітичного кульбіту елементарно немає можливостей. Занадто великий ризик зазнати непоправних електоральних втрат.

Тому Янукович публічно бідкався діями наших європейських партнерів, які порушують Енергетичну хартію, ратифіковану в лютому поточного року і Україною. Зрозуміло, що перспектива «пересихання» вітчизняної газотранспортної системи нікого не тішить, але це не привід робити подібні заяви. Сьогодні остаточно посваритися з Європейським Союзом Україна дозволити собі не може, а збереження контролю над «трубою» залишається питанням державної ваги.

Запитання щодо справи Тимошенко, які ставили представники іноземних інформаційних агентств, теж не потішили Віктора Федоровича. Знайти вірну тональність у цьому напрямку Януковичу ніяк не вдається. Практично будь-які його заяви, що стосуються Тимошенко, здаються нещирими, і погано сприймаються як власними громадянами, так і іноземними партнерами. Президент так і не зміг виразно сформулювати своє ставлення до можливості помилування екс-прем`єра, зате не забув підкреслити, що ідею з декриміналізацією Кримінального кодексу Україну підкинули. Загальні слова і стандартні фрази по відношенню до лідера української опозиції (ці лаври Юлії Володимирівні своїми діями подарувала влада) виглядають абсолютно непереконливими.

Непоганий водій у минулому, Віктор Янукович під час вчорашньої прес-конференції більше нагадував новачка за кермом потужного автомобіля. Йому хочеться вичавити все можливе з машини, але навичок для цього не вистачає. До того ж ще пустотливі діти возяться за спиною і заважають зосередитися на водінні. Мабуть, головне на сьогодні питання - які висновки зробить президентська команда з допущених промахів і як сам Віктор Федорович буде згладжувати неприємне враження? Втішає одне - стан Збройних Сил не дозволяє розраховувати на «маленьку переможну війну», спрямовану на корекцію іміджу. Щоправда, і економічних ресурсів, що дозволяють створити ілюзію добробуту, в України немає.

Євген Магда

Фото УНІАН