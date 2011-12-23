Молитву за Україну виголосив митрополит, який каже, що Львів - наша Чечня

Сьогодні зранку в Києві на Володимирській гірці біля пам’ятника князю Володимиру за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбувся Подячний молебень з нагоди завершення 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, на заході також були присутні прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, урядовці, депутати.

Молебень відправив Митрополит Одеський та Ізмаїльський АГАФАНГЕЛ. Виголошувалася Молитва за Українську державу та Український народ.

Як повідомляв УНІАН, митрополит відомий своїми заявами, що "Львів-це наша Чечня", " СРСР - наша спільна батьківщина". Про це в ефірі радіо "Эхо Москвы " розповів співбесідник священника журналіст Олексій Венедиктов.

Автор порталу «Релігія в Україні» Володимир МЕЛЬНИК наводив свого часу слова АГАФАНГЕЛА, розміщені на одному з ресурсів, що видаються з його ж благословення: «Ті, хто не прийде на виборчі дільниці, сказав він з амвона, - і не проголосує за Віктора ЯНУКОВИЧА, повинен буде покаятися в цьому...»

Не менш відоме також реагування керівництва Одеської єпархії УПЦ МП на публікацію "Ритуальні гонорари Одеських храмів", підписану трьома журналістками газети «Сегодня». Спершу митрополит АГАФАНГЕЛ публічно вимагав від журналісток вибачитися за статтю, потім на офіційному сайті Одеської єпархії, головним редактором якого є сам АГАФАНГЕЛ, стаття була названа «замовною» і з`явилося повідомлення із вказівкою духовенству молитися про "надоумлення журналісток хворобами": "Відтепер у Свято-Успенському, Свято-Пантелеймонівському, Свято-Іллінському і Свято-Іверському чоловічих монастирях будуть молитися про те, щоб Господь надоумив скорботами і хворобами озлоблених, збожеволілих наклепників на Христа і Його Святу Церкву Ольгу КНЯЗЬ, Світлану ГОДОВЕНКО і Лілію ФЕЩЕНКО".

Крім того, на офіційному сайті Одеської єпархії була розміщена заборона згаданим журналісткам - «єретикам, розкольникам, іновірцям і безбожникам, ...шукачам "сірячинної правди" КНЯЗЬ, ГОДОВЕНКО і ФЕЩЕНКО» - «запалювати свічки і здійснювати будь-які молитовні дії у православному храмі».