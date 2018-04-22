Від чого все-таки лікувався прем`єр?

Якщо державний чиновник вищого рівня лікується від хвороб, – це одне, а якщо омолоджується – це дещо інше. Так звана прес-служба Республіки Алтай переплутала барана з оленем.

Передвиборна кампанія – час проколів, приколів і провалів. Медіа поспішають влити у вуха електорату якомога більше різноманітної інформації (білий піар – про своїх, чорний – про опонентів).

Але оскільки часу в обріз, мало хто спромагається перепровірити видану “на гора” інформацію хоч би на предмет відповідності здоровому глузду. Добре, якщо загальна ерудиція дозволяє невідомому працівникові партійного штабу (партійної преси) не допускати відвертих дурниць. Але, на жаль, в штабах багатьох партій працюють далеко не ерудити...

Коротше, на час виборчої кампанії пропоную заснувати премію імені Ляпіса-Трубецького. Пам`ятаєте, у Ільфа і Петрова в “Дванадцяти стільцях” був такий чудовий герой-журналіст. Відрізнявся він двома речами – знаменитою гавриліадою (шаблон віршів про якогось Гаврила, сфера діяльності якого мінялася залежно від того – в який журнал здавалися вірші; незмінним залишалося ім`я героя – Гаврило, і бадьорий розмір віршів: "Страдал Гаврила от гангрены, Гаврила от гангрены слег...” – для медичного журналу , або “Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил” – для мисливського журналу. Друга ж примітна риса Ляпіса-Трубецького – використання в замітках і статтях спеціальних термінів, маловідомих і іноземних слів без попереднього з`ясування – а що ж насправді означає слово (пам`ятайте – “Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом...”?). Так от, припускаю, що саме така ”фішка” веселила і веселитиме нас всіх протягом всієї виборчої кампанії.

Добрий початок веселощам ледве не завдала одна з вельми відомих газет в інформації про лікування прем`єр-міністра Віктора Януковича на Алтаї (назву газети опускаємо з міркувань корпоративної етики. – Ред.). Пишу “ледве”, тому, що дурницю в інформації, розміщеній на Інтернет-сайті видання, наступного дня вже підправили, і в паперовій версії замітка вийшла без приголомшливих новин з життя тваринного світу.

Саме на Інтернет-версії газети з`явилася замітка під заголовком “На Алтаї Януковича лікують кров`ю барана марала” (Середа, 08 Серпня, 2007 16:55). Цитую: “Втім, на запитання кореспондента, якими методами нетрадиційної медицини гордяться алтайські бази відпочинку, в прес-службі республіки розповіли, що чи не кожен санаторій пропонує своїм пацієнтам лікування препаратами з крові або пантів (незакостенілих рогів) гірського барана – марала”.

Я, звичайно, не є великим фахівцем ні в оленярстві, ні в іншому тваринництві, проте ще зі школи пам`ятаю, що марал – це все-таки олень, а гірський баран інакше називається – архар. Та і ніяких пантів у гірських баранів не спостерігається – це приналежність оленів. Вирішила перевірити міцність своїх знань і звернутися до словників.

Отже: “Марал — парнокопитний ссавець ; два підвиди благородного оленя: алтайський М. (Cervus elaphus si-biricus) і тянь-шанський М. (С. е. son-garicus). Марал є однією з найбільш крупних форм оленів. Маралів розводять для отримання пантів, з яких одержують лікувальну витяжку пантокрин”. З цим зрозуміло.

Тепер розберемося, що ж таке гірський баран (або архар). Архар – аргалі (Оvis ammon), ссавець роду гірських баранів. Поширений в Середній і Центральній Азії. Дикий баран – красива струнка тварина з високопіднятою головою, на якій красуються спіральні зігнуті великі важкі роги. Нерідко на шиї і грудях у барана-самця підвіс з довгого волосся.

Як мовиться, хоч від барана до оленя і один крок, але все-таки це дві великі різниці і щоб переплутати цих дві тварини, потрібно ну дуже постаратися. Через те, побачивши таке дивне словосполучення “гірський баран – марал”, я вже було розтривожилася. Що ж це за ліки з непізнаної тварини застосовують на нашому прем`єр-міністрові і чи не позначиться це негативно на його здоров`ї згодом?

Проте вже наступного дня газета (до честі редакторів її паперової версії) внесла до тексту вчорашньої замітки необхідні корективи (правда зробила це не так, як належало б давати уточнення, – з вказівкою, що на що виправляється, а просто “відновивши” її і замінивши слова). Тепер заголовок виглядає так: “Янукович на Алтаї вилікує коліно нетрадиційно (оновлено). Тамтешні знахарі ставлять пацієнтів на ноги кров`ю оленя марала”. І цитата оновлена: “Втім, на запитання кореспондента, якими методами нетрадиційної медицини гордяться алтайські бази відпочинку, в прес-службі республіки розповіли, що чи не кожен санаторій пропонує своїм пацієнтам лікування препаратами з крові або пантів (незакостенілих рогів) оленя марала”.

Ну, слава Богу, тепер зрозуміло – хто і чим лікував Януковича. Втім, ті Інтернет-ЗМІ, які необережно узяли інформацію газети, так і продовжують “лікувати” Януковича “кров`ю гірського барана – марала”. Крім того, в газеті таки збереглося приголомшливе посилання на джерело інформації про методи лікування прем`єра – “прес-служба Республіки Алтай”. Саме так і написано – прес-служба Республіки (причому двічі). Не прес-служба уряду Республіки Алтай, ні прес-служба санаторіїв. Не дивно, що «прес-служба Республіки» переплутала оленя з бараном.

Коротше. Можна було б і не прискіпуватися до неправильно вжитих слівець. Проте ніщо так не видає брехню чи непрофесіоналізм, як дрібні неточності і недбалості. Ретельніше треба, панове послідовники Ляпіса-Трубецького.

До речі, з поглибленням в “маральну” тему логічно виникло ще одне запитання – від чого лікують, від коліна, від перевтоми або ще від чого? За інформацією газети, «ванни з відварами пантів є ефективним засобом для відновлення організму після хвороб або після хронічної перевтоми”. А ось що пишуть про лікування продуктами маралівництва самі алтайські сайти. “Окрім Алтая маралівництво зараз існує тільки в Новій Зеландії і Канаді. Основний продукт маралівництва – панти, молоді роги, що містять цінну речовину пантокрин. Пантокрин – могутній біостимулятор, що добре впливає на організм, дарує силу і молодість”. Ще один сайт: “У народній медицині країн Східної Азії панти благородного оленя використовуються більше двох тисяч років. Виготовлені з них препарати широко застосовують при анемії, виснаженні, загальному ослабленні організму після інфекційних захворювань, повільному загоєнні ран і т.д. Пантокринові ванни (недешеве задоволення!) володіють омолоджувальним ефектом”.

Боже збав, щоб спекулювати на стані здоров`я людини. Але, якщо державний чиновник вищого рівня лікується від хвороб, – це одне, а якщо проводить заходи щодо омолодження – це дещо інше. У будь-якому випадку, громадяни виборці мають право знати правду. До речі, в цивілізованому світі косметичне поліпшення зовнішності політика давно вже не вважається чимось ганебним, навіть навпаки – подається як позитив. Так, може, Партії регіонів, в якій останнім часом помічено декілька «топів», що різко помолодшали, пора почати називати речі своїми іменами? Та і не тільки Партії регіонів.

Тетяна Майко