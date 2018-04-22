Резервація Януковича

Здавалося б, нічого особливого на старій дачі в Нових Петрівцях, яка належала ще Брежнєву і Щербицькому. Віктор Федорович якось устиг показати журналістам своє скромне помешкання – невелику хатинку 60-х років, криту жерстяним дахом і оббитою старою плиткою. А всередині – відповідні до радянської епохи, майже спартанські інтер’єри. Янукович тоді ще показав тріщину в стіні й пожалівся, що зовсім немає часу на ремонт будинку. Так, ніби він сам і збирався цим зайнятися.

А через три місяці після цієї прем’єрської демонстрації спартанства і «відповідальності перед народом» хатинку знесли... Щоправда, нікому про це вже не розповідали...

Віктор Федорович оселився тут під час першого прем’єрства. Ще за його попередника, Анатолія Кінаха, тут почалося будівництво, але Кінах тут не мешкав.

При поселенні донецького прем’єра резиденцію відібрали в Державного управління справами й передали на баланс Кабміну. Після програшу на президентських виборах Янукович з’їхав, дачу повернули ДУСу. Керівник цього відомства Ігор Тарасюк розповідав жахи про те, що Янукович ледь не приватизував резиденцію включно з усіма 136 гектарами. Пізніше Ющенко та Янкович підписали меморандум, і останній знову вселяється в помешкання в Нових Петрівцях. У січні 2006 року Президент підписав указ про державну охорону резиденції. Незважаючи на те, що Янукович не був особою, якій надається державна охорона. Він тоді не був навіть народним депутатом.

Двоє журналістів – кореспонденти УНІАН та «Оглядача» побачили під час короткого візиту на дачу небагато, зате дізналися чимало цікавого. Красива свіжа дорога, що відгалужується від головної й веде до резиденції «Міжгір’я», майже безроздільно належить прем’єрові. Так колись і було – прилеглі до неї сільські дороги були загороджені металевими відбійниками. Селяни, аби виїхати на трасу до Києва, мусили робити довгі об’їзди.

Але взимку 2005 року, коли вже було зрозуміло, хто переміг на президентських виборах, раптом вийшли на дорогу й гуртом розібрали недоречні шлагбауми. Міліції пригрозили, що залишки порозносять по хатах, і тоді нові відбійники доведеться збирати з нових матеріалів. Їх тоді швиденько вивезли дорожні служби. Пізніше, коли Віктор Федорович повернувся на посаду, дорогу таки намагалися відібрати в селян. Та опозиційний прем’єра сільський голова пообіцяв масові мітинги. Поки що дорогою можна їздити.

Є ще одна історія. Колись цю дорогу прикрашали величезні старі осокори.

Якось, кажуть місцеві жителі, з одного дерева відвалилася величезна гілка, і дорожнє начальство з переляку (не дай Боже, впаде на авто прем’єра!) вирішило зрізати всі осокори. Голові уряду це не сподобалося, і начальника, що прийняв таке рішення, було звільнено.

Для котеджного містечка, що знаходиться поруч із резиденцією, зробили окрему – паралельну – дорогу, яка не перетинається з основною. Щоб більше було простору.

Впираємося в резиденцію. Її неважко впізнати по огорожі. Зовні непримітний старий паркан (і як він досі зберігся?), за яким – металева стіна метрів сім заввишки, з-за брами видно будівельну техніку. Зрештою, зрозуміти, що тут ведеться серйозне будівництво, неважко – селяни вже котрий місяць спостерігають активне пересування будівельної техніки – і лише в одному напрямку.

Намагаємося пройти повз паркан, у сторону лісу. Стежка проходить під самою огорожею. Тут же пролягає і один з охоронних маршрутів – назустріч одразу вигулькує беркутівець, каже, що тут прохід заборонено. Цікаво, що територію мають охороняти бійці Державної служби охорони, і так раніше воно й було. Тепер, після відомих подій у Генпрокуратурі, у Кабміні, видно, ДСО не довіряють. Як же заборонено, дивуємось, якщо це земля не приватна, належить сільраді. «Не приватна, але не можна». Продовжуємо сперечатися вже з офіцером Беркуту у вагончику охорони. Той показує план території, доводить, що територія в радіусі 50 метрів навколо огорожі – під охороною. Мовляв, наказ МВС, але самого документа не показує. Трохи роздратувавшись після суперечки про законність будь-чийого перебування біля стін державної «резервації», вирішує нас затримати, хоч і не має явних підстав. Усе ж розходимося з миром.

Повертаємось у село, де від місцевих з’ясовуємо, що тут навіть місцевих рибалок часом затримують на кілька годин. Єдина стежка до Дніпра проходить під цим парканом, і міліція намагається відучити місцевих від цього маршруту.

Відучили тепер і від стежки, ще веде до джерела з цілющою водою, – саме по ній і ходить прем’єрська охорона.

А Межигірський монастир, перший у Київські Русі, заснований ще князем Володимиром (точніше розвалини святині), взагалі опинився по той бік паркана. Назовні лише камінь з нього – перша дорога в цьому напрямку зроблена із напіврозібраного монастиря. Поверх неї поклали асфальт для Януковича.

Ще ми з’ясували, що маршрутів охорони резиденції явно не вистачає, щоб охопити весь периметр – площа 136 гектарів. Разом із внутрішньою охороною тут чатують близько 1100 бійців. Зовнішні контролюють внутрішніх і навпаки, а всіх разом контролює Міністерство внутрішніх справ.

Дача Януковича – найбільша й найдорожча в Україні. Земля в цьому місці коштує до 20 тис дол. за сотку, тобто приблизна вартість помешкання з ділянкою – 272 млн. Більшу площу займає хіба що зимова резиденція Кучми, збудована для нього Кирпою в Карпатах. Куди рівняти 35-гектарну фазенду Аметова в донецькому ботсаду чи 15-гектарну Клюєва біля Кончі-Заспи?

Земля де-юре належить сільраді Нових Петрівців. Її орендує Кабінет міністрів. Як кажуть у сільраді, 2004 року термін оренди продовжили на 49 років. Але що цікаво, ні документів про це в сільраді, ні надходжень за оренду немає.

Ще цікавіше, що тепер дача не належить і Кабміну. Нижче наводимо документ, підписаний особисто прем’єром. У розпорядженні Кабінету міністрів ідеться про те, що всі споруди резиденції передано на баланс НАК «Надра України».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 25 липня 2007 р. N 585-р Київ

Про передачу майна до статутного капіталу НАК "Надра України"

"1. Прийняти пропозицію Мінприроди, погоджену з Фондом державного майна, щодо передачі до статутного капіталу НАК "Надра України" будівель, розташованих по вул. Володимирській, 34, і вул. Золотоворітській, 9, у м. Києві, будівель, споруд та іншого майна, що розташовано на території урочища "Межигір"я"(с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області та перебуває у сфері управління Мінприроди, згідно з переліком, що додається до оригіналу.".

2. НАК "Надра України" подати до 10 жовтня 2007 р. пропозиції про внесення до Статуту Компанії змін, що випливають з цього розпорядження.

Прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Чому і як можна вважати, що це початок приватизації державної дачі – у продовженні матеріалу.