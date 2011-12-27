Костусєв матеріалізувався в мерії, але про відставку - анічичирк

Мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ, який двічі цього місяця йшов на лікарняний, знову з`явився на роботі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на апаратній нараді в мерії О.КОСТУСЄВ звернув увагу чиновників на необхідність всілякого сприяння ревізорам Контрольно-ревізійного управління і Адміністрації Президента України, які працюють в підрозділах міськради.

За його словами, минулого тижня комісією, зокрема, «виявлені незаконно встановлені об`єкти на одеських приморських схилах», тому будівельні огорожі навколо об`єктів, які незаконно будуються, оперативно демонтуються.

О.КОСТУСЄВ зажадав від чиновників негайно надавати членам комісії будь-які запрошувані документи. «Максимально співробітничати: передавати документи, давати пояснення, а якщо роблять зауваження - миттєво виправляти», - наголосив мер.

Разом з тим, сьогодні на дитячому святі «Квіти Одеси» в Театрі музичної комедії, О.КОСТУСЄВ дав зрозуміти журналістам, що не пов`язує ревізію, що проводиться в мерії, зі своєю відставкою. «Збираюся працювати і сьогодні, і завтра, і після Нового року», - сказав він.

При цьому мер зазначив, що не має наміру відповідати на питання про відставку, оскільки, за його словами, «одеситів чекає найближчого місяця Новий рік, Різдво Христове...».

Нагадаємо, на сесії 23 грудня очікувалася відставка мера Одеси, який 5 грудня був госпіталізований в одну з приватних клінік із гіпертонічним кризом після зустрічі Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. За два тижні він повернувся на роботу, але уникав зустрічей з журналістами і заяв із приводу можливої відставки, хоча й не заперечував факту обговорення з керівництвом держави звільнення з посади.

Після сесії 23 грудня О.КОСТУСЄВ знову пішов на лікарняний і видав розпорядження про тимчасову передачу повноважень керівника міста першому віце-меру Сергію ЧЕРНЕНКУ.

Згідно з відомостями з джерел Одеської обласної ради, напередодні грудневої сесії міськради до Одеси прибули співробітники ГоловКРУ і Адміністрації Президента України. Чиновники перевіряють виконання доручень Президента з освоєння коштів державного бюджету, а також законність рішень із земельних питань. До складу комісії включено також депутата Одеської облради Михайла ШМУШКОВИЧА, який підтвердив цю інформацію, але відмовився розголошувати журналістам подробиці здійснюваної ревізії.