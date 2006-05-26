Донецький прокурор має претензії до роботи СБУ, податкової міліції і митниці

Прокурор Донецької області Олексій БАГАНЕЦЬ висловлює серйозні претензії до ефективності роботи СБУ, податкової міліції і митниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшла мова сьогодні на координаційній нараді керівників правоохоронних органів регіону.

По словах А.БАГАНЦЯ, за 4 місяці поточного року працівниками обласного управління Служби безпеки України не виявлено жодної організованої злочинної групи, зокрема жодного злочину на пріоритетних напрямах економіки, за винятком ліквідованого конвертаційного центру.

А.БАГАНЕЦЬ також зазначив, що співробітниками спецслужб не забезпечена ефективна протидія фактам незаконного переміщення товарів через державний кордон України (контрабанди).

Прокурор області вимушений був звернутися з проханням до працівників органів внутрішніх справ, управління по боротьбі з оргзлочинністю і управління по боротьбі з економічними злочинами провести альтернативні перевірки з метою викриття злочинних груп з корумпованими зв`язками, які займаються контрабандою.

Прокурор також дорікнув податковій міліції області, працівники якої за 4 місяці 2006 року порушили всього одну актуальну кримінальну справу із збитком понад 1 млн. грн. При цьому розкриття злочинів у сфері оподаткування становить лише 14%.

Кажучи про незадовільну роботу митної служби регіону, А.БАГАНЕЦЬ навів дані, згідно з якими за 4 місяці поточного року працівники митниці виявили лише 9 незначних фактів контрабанди товарів. Більш того, співробітники Амвросіївської митниці за 4 місяці не виявили жодного факту контрабанди.

В той же час, нагадав прокурор, органами прокуратури області щодо працівників кожної з митниць вже цього року порушені кримінальні справи за фактами зловживань і отримання хабарів. Шести працівникам митниць пред`явлено звинувачення, дві справи вже направлені до суду.