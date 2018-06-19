Азаров (чи треба писати Азаровтм? ) раптом дізнався, що більше половини українців суті реформ не розуміють і звелів підлеглим швиденько йти пояснювати покрокову послідовність змін і, головне, - кінцевий результат. Інтернетом пішло гуляти питання — це Азаров такий розумний чи українці такі дурні, а високопосадовці побігли по ток-шоу. Розказують чітко і ясно: “Всеохопні, системні, глибокі, започатковані Президентом , двадцять одна ”. Правда жоден не витягує з кишені чи айпеда перелік, і не розповідає хто за що відповідає, на скільки відсотків виконано і таке інше. Двадцять одна! - розумному достатньо, дурню все одно.

Але оскільки влада у нас відповідальна, відкрита та прозора, вона заздалегідь створила сайт такого собі Комітету з економічних реформ. Там і склад, і напрями, і — увага! - план-графіки виконання є.

План-графіків чомусь тільки вісімнадцять. Перевірити впровадив чи завалив Лавринович “Реформу систему органів виконавчої влади” неможливо. Судячи з того, що Бродський, навесні звільнений з посади голови ліквідованого Держкомпідприємництва, нещодавно очолив новостворену Держслужбу розвитку підприємництва, - план, скоріш за все, перевиконано.

Також невідомо, яким саме чином пан Скубашевський реформує державну службу України. Реформа є, плану немає, отже і графік не потрібен. Мабуть, теж усе гаразд.

Третій у цьому списку — колишній революціонер і майже терорист Каськів. Він, як широко відомо, займається національними проектами. Шукає людина без знання англійської мови іноземних інвесторів, мандрує світом коштом державного бюджету, підвищуючи доходи гарних готелів різних цікавих країн. Але в нього є висока мета, бо “зростання прямих іноземних інвестицій на один відсоток тягне за собою зростання ВВП на 0,4 відсотки. Це - оцінка МВФ” . Янукович щось казав про 35% росту інвестицій в Україну, то Каськів може собі записати 35% х 0,4 = 14% відсотків зростання ВВП України цього року! Азаров із своїми 5,3% відпочиває.

Відсутні на сайті згадки про найбільш "успішну" - судову реформу. Мабуть тому, що на економіку вона не впливає. В сьогоднішніх умовах відносини між суб’єктами економічної діяльності цілком успішно можуть налагоджувати ГПУ, СБУ, МВС та податкова, яким передбачають лише збільшення фінансування, бо навіщо реформувати те, що і так чудово працює...

Поверхневий перегляд план-графіків дає можливість зрозуміти системність і стабільність влади.

За «Реформу вугільної галузі» досі відповідальний міністр вугільної промисловості Ященко (міністерство реорганізовано рік тому, нове Міністерства енергетики та вугільної промисловості очолює Бойко). “Дерегуляцією і розвитком підприємництва» досі опікується Цушко - міністр економіки (нині голова АМКУ). “Розвитком транспортної інфраструктури” займається “министр транспорта и связи Ефименко” (план-графік чомусь російською мовою), незважаючи на нинішню посаду заступника міністра інфраструктури.

Цікаво з “Реформою медичного обслуговування”. Керує напрямком міністр охорони здоров`я Ємець (звільнений у травні цього року), а відповідає за виконання план-графіка теж міністр охорони здоров`я Митник (звільнений у грудні минулого року). Реформа в надійних руках, міністр Аніщенко може розвивати більш цікаві напрямки медицини.

За “Розвиток науково-технічної та інноваційної сфер” — відповідає Табачник під керівництом Семиноженка. До речі Табачник ще й керує “Реформою системи освіти”, відповідаючи за виконання “Реформи освіти”. Щось та й реформує...

Посла в Білорусі Тихонова в комітеті на повному серйозі досі вважають міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Оскільки людині похилого віку з Мінська важкувато системно та всеохоплююче керувати амбасадою, “Регіональним розвитком і реформою міжбюджетних відносин” та “Реформою житлово-комунального господарства”, за останню справу досі відповідає Хіврич, міністр питань ЖКГ (звільнений з цієї посади рік тому).

За вікопомні діяння Тігіпка у «Реформі системи соціальної підтримки», «Реформі системи пенсійного страхування» відповідає його нинішній заступник Надрага, але у званні міністра праці та соціальної політики.

З огляду на мертву петлю Бродського, це може і не недбалість клерків — раптом Лавринович ще не закінчив свою реформу (план-графіка ніхто не бачив) і все колись повернеться на вихідну позицію? Знову переписувати? І Толстоухов досі у комітеті реформ - міністр Кабінету Міністрів, дарма що президент звільнив його у грудні 2010.

Багато цікавого можна знайти у вісімнадцяти план-графіках двадцять однієї реформи. Наприклад, міністерство Грищенка і досі планує укласти договір про зону вільної торгівлі країн-учасниць СНД у кінці 2012 р. Аж тут Азаров заскочив у Санкт-Петербург — і договір підписав. Забув сказати міністру закордонних справ, але план перевиконано! А договору про асоціацію і ЗВТ з Європейським Союзом взагалі не передбачається — все і відбулось відповідно плану.

Або хто б дізнався, що нинішній одеський мер Костусєв досі не заніс у Раду проект закону “Про державну допомогу підприємствам реального сектору економіки”. Може, перебуваючи на лікарняному допише та при нагоді передасть?!

Незрозуміло, чому немає згадки про гастрольну реформу, від новини про яку Джамала побігла трусити паркан під Радою. Хотіла подякувати від імені учасників виборчої концертної бригади Януковича?

Хоча ні, гастрольна реформа та реформа йолки стали б уже двадцять другою та двадцять третьою.

А українці більше року чують, що двадцять одна, вже звикли.

Але перед використанням план-графіки виконання реформ треба доробити. Справа в тому, що стан виконання передбачається позначати кольором: “В графіку” - зеленим, “Некритичне відставання” - жовтим, “Критичне відставання” - червоним. Зрозуміло, щоб не дражнити людське око, в жодному з вісімнадцяти документів ніяких кольорових позначок нема. Так от, цю систему кольорових позначень з план-графіків треба прибрати взагалі.

Ми ж не в галактиці Кін-дза-дза...

Віктор Мішковський