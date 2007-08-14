Партія регіонів не створюватиме коаліцію з НУ–НС, хоча це логічно

Партія регіонів не має наміру створювати коаліцію з блоком "Наша Україна – Народна самооборона" у Верховній Раді України шостого скликання.

Про це сьогодні в ефірі телеканалу "1+1" заявив керівник виборчого штабу Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ.

"Наші колеги з "Нашої України - Народної самооборони" неодноразово заявляли, що вони ніколи в житті з нами блокуватися не будуть. Я думаю, нам доречно відповісти тим самим", - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

За його словами, "людям, що хочуть одержати додатковий політичний рейтинг на авантюрних ідеях, з конструктивною партією, якою є Партія регіонів, в одній коаліції було б важко".

"Хоча логічно, щоб правоцентристські ідеї були в одному блоці", - зауважив Б.КОЛЕСНИКОВ.

"Ми не збираємося блокуватися. Ми сподіваємося, нам вистачить голосів", - цитує “Українська правда” представника Партії регіонів.