Прихильники Тимошенко розповіли, як під колонією пили за її здоров'я

Близько 200 активістів Харківської обласної організації політичної партії «Батьківщина» зустріли Новий Рік під стінами Качанівської жіночої колонії №54, де наразі утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі «Батьківщини», люди на знак підтримки Ю.ТИМОШЕНКО тримали символіку БЮТ і транспарант із написом «Негідні владні рішення приймає влада негідників».

Опівночі учасники акції заспівали національний гімн України та запустили святковий феєрверк.

«Ми підняли перший новорічний келих за нашого лідера Юлію ТИМОШЕНКО. Ми впевнені, що тоталітарний режим боягузливого ЯНУКОВИЧА впаде відразу після виборів до Верховної Ради», - зазначив заступник голови облорганізації «Батьківщини» Валерій ДУДКО.

Як повідомляв УНІАН, в п’ятницю стало відомо про те, що Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 Харкова.

Начальник Качанівської жіночої виправної колонії №54. Іван ПЕРВУШКІН повідомив журналістам, що Ю.ТИМОШЕНКО після прибуття до колонії розмістили в тимчасовому слідчому ізоляторі. За його словами, екс-прем’єр-міністр України поміщена в семимісну камеру і перебуває там удвох з іншою слідчо-заарештованою.