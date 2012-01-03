У США сьогодні розпочинаються президентські перегони

У США сьогодні розпочинається президентська передвиборна кампанія.

Як передає РІА «Новости»,перші збори виборців (caucuses) у рамках президентської кампанії 2012 року пройдуть у вівторок в американському штаті Айова. Ці збори є першим етапом у визначенні єдиного кандидата від партій. Виборці за підсумками попередніх опитувань після закінчення зборів визначать трійку лідируючих кандидатів, котрі, як очікується, продовжать президентську гонку. Зазвичай, частина кандидатів після цього сходить з гонки. Результати зборів в Айові також за давньою традицією вважаються першим офіційним рейтингом кандидатів і демонструють їхні шанси вийти в лідери президентської гонки.

Головне питання всієї президентської кампанії належить вирішити прихильникам Республіканської партії - кому з дев`яти кандидатів вони делегують повноваження боротися за президентську посаду. Демократи вже визначилися з єдиним кандидатом - партію на виборах 6 листопада представлятиме чинний Президент Барак ОБАМА в тандемі з віце-президентом Джозефом БАЙДЕНОМ.

За сумою зібраних до передвиборного фонду коштів серед усіх кандидатів від обох партій лідирує Б.ОБАМА - йому виборці пожертвували 88 млн. 424 тис. 930 доларів. З них вже витрачено на кампанію 29 млн. 327 тис. 618 доларів.

Серед республіканців за зборами до передвиборного фонду лідирує екс-губернатор штату Массачусетс, помірний консерватор Міт РОМНІ з 18 млн. 499 тис. доларів (витрачено на кампанію 5 млн. 900 тис. доларів).

Після зборів виборців у штаті Айова наступним традиційно важливим етапом президентської гонки будуть перші проміжні вибори (primaries) у штаті Нью-Гемпшир, які відбудуться 10 січня. Етап проміжних виборів продовжиться до кінця літа цього року.

Вибори Президента США відбудуться 6 листопада 2012 року.