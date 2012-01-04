Губернатор ініціює «Рік чесних виборів»

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло ПАПІЄВ виступив з ініціативою проголосити 2012 рік в Україні «Роком демократичних і чесних виборів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПАПІЄВ заявив сьогодні на апаратній нараді в облдержадміністрації.

«Нинішній рік – особливий. В Україні відбудуться вибори до Верховної Ради. Сьогодні Європа, світова спільнота, всі громадяни України очікують від влади забезпечення умов для того, щоб парламентські вибори були демократичними, прозорими, чесними. Вибори стануть для України ще одним іспитом на приналежність до європейської спільноти», - сказав він.

За словами голови ОДА, «ми повинні, в межах компетенції і передбачених чинним законодавством вимог, створити належні умови для вільного волевиявлення громадян, сприяти діяльності під час виборчої кампанії закордонним та вітчизняним спостерігачам, представникам інститутів громадянського суспільства і засобів масової інформації. Маємо провести вибори таким чином, щоби ні у кого не залишилося сумнівів у їх легітимності, продемонструвавши таким чином громадянам України і світовому співтовариству реальну демократію в дії».

М.ПАПІЄВ зазначив, що Буковина «не випадково стає ініціатором Року демократичних і чесних виборів», оскільки вона «є прикладом того, як можуть мирно та цивілізовано співіснувати представники різних народів, культур, політичних сил, громадських об'єднань».

«Буковина завжди демонструвала згуртованість та розуміння демократії як високого громадянського обов'язку. У ході місцевих виборів 2010 року у Чернівецькій області не було зафіксовано жодного порушення виборчого законодавства», - сказав голова Чернівецької ОДА.