В УНІАН відбудеться прес-конференція заступника голови БЮТ Григорія Немирі

Сьогодні, 15 серпня, о 16.30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція заступника голови БЮТ з міжнародних питань Григорія НЕМИРІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, тема прес-конференції: „Реакція міжнародної спільноти на відмову ЦВК реєструвати списки кандидатів у депутати від БЮТ”.