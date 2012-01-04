Тюремники виклали фото нової камери Тимошенко

Державна пенітенціарна служба України заявляє, що камера, де утримується екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відповідає усім європейським вимогам і нормам утримання.

Про це йдеться у прес-релізі, оприлюдненому на сайті відомства.

«Камера, де наразі тримається Юлія ТИМОШЕНКО ще з однією засудженою, має площу 37,5 метрів. Камера відповідає усім європейським вимогам і нормам тримання, обладнана сучасною технікою, телевізором, мікрохвильовою піччю, холодильником. Є окреме місце для приготування їжі, ванна кімната з душовою кабіною та пральною машиною, санвузол, біде», – йдеться у прес-релізі.

На сайті також розміщені фотографії камери Ю.ТИМОШЕНКО.

Пенітенціарна служба також нагадує, що екс-прем’єр з 30 грудня 2011 року «тримається у приміщенні дільниці слідчого ізолятора Качанівської виправної колонії (№54) управління Державної пенітенціарної служби України у Харківській області відповідно до вимог Закону України «Про попереднє ув’язнення» в частині окремого тримання осіб, які перебувають під вартою, від засуджених».

«Сьогодні під час брифінгу представників захисту Юлії ТИМОШЕНКО умови її тримання названі жахливими. Цей вислів жодним чином не відповідає дійсності», – заявляють у пенітенціарній службі.

Відомство також відповіло на закиди деяких правозахисників щодо засобів відео спостереження у камері Ю.ТИМОШЕНКО. «Державна пенітенціарна служба офіційно повідомляє, що з метою забезпечення особистої безпеки та постійного нагляду відповідно до статті 7 Закону України «Про попереднє ув‘язнення» та вимог Державних будівельних норм для слідчих ізоляторів, усі камери обладнані засобами відео спостереження та черговим освітленням», – зазначено у повідомленні.

Крім того, у пенітенціарній службі повідомили, що 30 грудня 2011 року Ю.ТИМОШЕНКО було запропоновано пройти медогляд, зробити флюорографію та здати аналіз крові. «Проте вона відмовилася від запропонованого обстеження, про що письмово повідомила адміністрацію установи. Наразі Ю.ТИМОШЕНКО отримує ліки, які надаються з медичної частини установи і були призначені згідно з рекомендаціями комісії МОЗ України», – наголошують у відомстві.

«Також слід зазначити, що напередодні Нового року, Ю.ТИМОШЕНКО, як виняток, було передано передачу, яка містила 104 найменування (продукти харчування та предмети першої потреби)», – йдеться у прес-релізі.