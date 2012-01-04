Литвин прогнозує добрячі «зіткнення лобами» на виборах

Під час виборів до Верховної Ради України «зіткнення, особливо в мажоритарних округах, буде надзвичайно великим», сказав в інтерв’ю «5 каналу» голова ВР Володимир ЛИТВИН.

За його словами, тому «ті, хто належить до більшості, будуть якось шукати можливість домовлятися щодо того, щоб не заважати одне одному в округах».

«Те ж саме будуть намагатися робити і представники опозиції, хоча зрозуміло, що піни буде багато», - додав він.

В.ЛИТВИН прогнозує, що «учасників змагань на мажоритарних округах буде також дуже багато, рівно ж як і багато буде політичних партій. Частина з них буде відігравати роль фону - буде штучно брати участь у виборах для того, щоб отримати відповідні винагороди за участь у жеребкуванні і за участь у представництві у відповідних комісіях».

За словами голови ВР, сьогодні говорять про те, що «в нас 50% депутатів буде обиратися у мажоритарних округах, які потім будуть себе, мовляв, продавати досить дорого».

В.ЛИТВИН наголосив: «Я думаю, що кожен із кандидатів, хто боротиметься у мажоритарних округах, заздалегідь виголосить клятву тій чи іншій політичній силі, тому чи іншому політичному лідерові і розпишеться кров’ю (це я образно вживаю цей термін) про те, що після виборів він увійде в ту чи іншу фракцію». При цьому він додав: «І відповідно, він буде отримувати допомогу не тільки моральну з огляду на те, що ставки на ці вибори будуть надзвичайно високі».

На запитання, яку роль відіграватиме Верховна Рада під час виборів, В.ЛИТВИН відповів: «Штатну роль».

На його думку, «сьогодні ми практично бачимо відкритий старт парламентської кампанії, і чи не 100% депутатів, які присутні в сесійній залі, будуть воювати за перемогу на виборах».

За його словами, у такій ситуації навряд чи можна говорити, що парламент здійснюватиме контроль за ходом виборчої кампанії.

Як сказав В.ЛИТВИН, «головне, щоб був дотриманий той закон, який є виявом великого компромісу і який розрахований на думаюче суспільство, на відповідального виборця і який розрахований на відповідальних учасників цих виборчих перегонів».

В.ЛИТВИН висловив сподівання, що «так має і в нас відбутися. Тим більше, що потрясіння, оці зони нестабільності, вони все ближче і ближче підходять до України».