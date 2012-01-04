Томенко: вертолітний майданчик у Каневі вже з'їв 100 мільйонів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що нинішнім високопосадовцям необхідно навчитися відповідати за свої дії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за його словами, реакція чиновників нинішньої влади на критику дивовижно нагадує реакцію посадовців, які перший тиждень як зайшли в свої кабінети.

Насправді, нагадав він, Україна готується «вшановувати другі роковини влади ЯНУКОВИЧА», а це, на його переконання, означає, що чиновникам вже треба навчитися відповідати за свої дії, а не шукати винних у попередній період.

М.ТОМЕНКО вважає, що «два роки - достатній термін, щоб і помилки попередньої влади виправити, і винних притягти до відповідальності, і самим продемонструвати свій професіоналізм».

За словами М.ТОМЕНКА, попри всі внутрішні «розбірки» у нинішній владі, гуманітарна політика була і залишається «політикою ЯНУКОВИЧА-ТАБАЧНИКА, що б інші чиновники не говорили».

Що стосується гуманітарних проектів попереднього Президента Віктора ЮЩЕНКА, то, на переконання М.ТОМЕНКА, у нинішньої влади за два роки був час розслідувати зловживання, якщо вони мали місце, та знайти винних.

Віце-спікер нагадав, що свого часу ініціював розслідування використання бюджетних коштів при реалізації низки гуманітарних проектів. Так, за його зверненням Рахункова палата і ГоловКРУ надавали інформацію про неефективно використані кошти у 2007-2008 роках під час будівництва Меморіального комплексу пам’яті жертв голодоморів в Україні. Водночас він звернув увагу на те, що, наскільки він поінформований, Генеральна прокуратура ні за попереднього Президента, ні за нинішнього результати розслідувань до суду не передавала. «Жодним з генеральних прокурорів, ані попереднім, до якого, як відомо, нинішня влада ставилася з повагою, ані нинішнім, справи до кінця не розслідувані і не передані до суду», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що неодноразово звертав увагу попередньої влади на проблеми з реставрацією об’єктів Шевченківського національного заповідника у Каневі. «Варто зазначити, що після того, як нова влада заявила, що наведе лад, я жодного разу не чув про те, щоби хтось поніс відповідальність за можливі зловживання, а суд прийняв якісь рішення стосовно посадовців, що опікувалися цими проектами за часів попередньої влади», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Натомість, за його словами, Шевченківський національний заповідник потерпає вже за наслідками так званої швидкої реконструкції нової влади і саме новій владі треба відповідати за свої дії.

Віце-спікер повідомив, що «якщо нинішня влада не здатна завершити розслідування стосовно використання бюджетних коштів при будівництві цих резонансних проектів, ми готові у Верховній Раді провести комітетські слухання на базі Комітету з питань культури і заслухати інформацію Генеральної прокуратури як за попередній період, так і за нинішній».

«Тим більше, це важливо з огляду на те, що країна давно мала б готуватися до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, але поки що, крім рекордних термінів будівництва найдорожчого у світі гелікоптерного майданчика біля могили Тараса Шевченка, активності влади в інших напрямках не спостерігається», - сказав він.

М.ТОМЕНКО також додав, що, сума бюджетних коштів, що виділяється на будівництво цього майданчика, яка «вже давно перевищила 100 мільйонів і всіляко приховується владою, наближається до суми витрат на реконструкцію всього заповідника».