Томенко: вертолітний майданчик у Каневі вже з'їв 100 мільйонів
Каже, пора владі відповідати за дії
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що нинішнім високопосадовцям необхідно навчитися відповідати за свої дії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за його словами, реакція чиновників нинішньої влади на критику дивовижно нагадує реакцію посадовців, які перший тиждень як зайшли в свої кабінети.
Насправді, нагадав він, Україна готується «вшановувати другі роковини влади ЯНУКОВИЧА», а це, на його переконання, означає, що чиновникам вже треба навчитися відповідати за свої дії, а не шукати винних у попередній період.
М.ТОМЕНКО вважає, що «два роки - достатній термін, щоб і помилки попередньої влади виправити, і винних притягти до відповідальності, і самим продемонструвати свій професіоналізм».
За словами М.ТОМЕНКА, попри всі внутрішні «розбірки» у нинішній владі, гуманітарна політика була і залишається «політикою ЯНУКОВИЧА-ТАБАЧНИКА, що б інші чиновники не говорили».
Що стосується гуманітарних проектів попереднього Президента Віктора ЮЩЕНКА, то, на переконання М.ТОМЕНКА, у нинішньої влади за два роки був час розслідувати зловживання, якщо вони мали місце, та знайти винних.
Віце-спікер нагадав, що свого часу ініціював розслідування використання бюджетних коштів при реалізації низки гуманітарних проектів. Так, за його зверненням Рахункова палата і ГоловКРУ надавали інформацію про неефективно використані кошти у 2007-2008 роках під час будівництва Меморіального комплексу пам’яті жертв голодоморів в Україні. Водночас він звернув увагу на те, що, наскільки він поінформований, Генеральна прокуратура ні за попереднього Президента, ні за нинішнього результати розслідувань до суду не передавала. «Жодним з генеральних прокурорів, ані попереднім, до якого, як відомо, нинішня влада ставилася з повагою, ані нинішнім, справи до кінця не розслідувані і не передані до суду», - зауважив М.ТОМЕНКО.
Він нагадав, що неодноразово звертав увагу попередньої влади на проблеми з реставрацією об’єктів Шевченківського національного заповідника у Каневі. «Варто зазначити, що після того, як нова влада заявила, що наведе лад, я жодного разу не чув про те, щоби хтось поніс відповідальність за можливі зловживання, а суд прийняв якісь рішення стосовно посадовців, що опікувалися цими проектами за часів попередньої влади», - зазначив М.ТОМЕНКО.
Натомість, за його словами, Шевченківський національний заповідник потерпає вже за наслідками так званої швидкої реконструкції нової влади і саме новій владі треба відповідати за свої дії.
Віце-спікер повідомив, що «якщо нинішня влада не здатна завершити розслідування стосовно використання бюджетних коштів при будівництві цих резонансних проектів, ми готові у Верховній Раді провести комітетські слухання на базі Комітету з питань культури і заслухати інформацію Генеральної прокуратури як за попередній період, так і за нинішній».
«Тим більше, це важливо з огляду на те, що країна давно мала б готуватися до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, але поки що, крім рекордних термінів будівництва найдорожчого у світі гелікоптерного майданчика біля могили Тараса Шевченка, активності влади в інших напрямках не спостерігається», - сказав він.
М.ТОМЕНКО також додав, що, сума бюджетних коштів, що виділяється на будівництво цього майданчика, яка «вже давно перевищила 100 мільйонів і всіляко приховується владою, наближається до суми витрат на реконструкцію всього заповідника».