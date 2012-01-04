Нардеп пропонує колегам відзвітувати перед виборцями через Facebook

Народний депутат України Ірина ГЕРАЩЕНКО закликає колег-депутатів згадати про 24 статтю Закону України "Про статус народного депутата України", яка вимагає щорічного звіту перед виборцями. Про це вона написала на своїй сторінці на Facebook.

Вона запропонувала депутатам викласти звіти роботи за рік на свої персональні сторінки в Інтернет, в тому числі на Facebook.

І.ГЕРАЩЕНКО зазначила, що сьогодні все більше депутатів відкривають свої аккаунти в соцмережах, "і навіть ведуть сторінку самі", і запропонувала використати це для звітів. На її думку, якщо кожен народний депутат розповість, "що він зробив за рік, скільки законів ініціював, як працював в комітеті і з листами виборців, кому допоміг, - можливо, це хоч трохи сприятиме сприйняттю політиків і депутатів".

І.ГЕРАЩЕНКО повідомила, що власний звіт вона вже виклала на своїй сторінці.